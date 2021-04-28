ДБР проводить обшуки в "Кузні на Рибальському" і в "Богдан Моторс"

Читать новость на русском

Державне бюро розслідувань проводить обшуки на низці підприємств в Києві та інших областях. Стосуються вони кримінального провадження за фактами закупівлі Міноборони військової техніки неналежної якості.

Джерело:

24 канал

Як повідомила у коментарі 24 каналу речниця ДБР Ольга Чиканова, слідчі дії проводять на ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" і в підрозділах ПАТ "АК" Богдан Моторс. Протягом 2015 – 2019 років ці підприємства уклали з Міністерством оборони дорогі контракти на поставку військових автомобілів та обладнання.

Зверніть увагу Оголошений у розшук Гладковський прибув в Україну, його відпустили, – ЗМІ

Слідчі мають з'ясувати обставини перевищення влади чиновниками Міноборони України. Стосується це завищення вартості товарів і послуг і поставок для Збройних сил неякісної продукції.

Про які контракти йдеться

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, мова про:

  • постачання більше 300 медичних автомобілів Богдан 2251;
  • більше 800 автомобілів підвищеної прохідності Богдан (МАЗ) 63172;
  • проведення ремонтно-модернізаційних робіт на фрегаті "Гетьман Сагайдачний",
  • закупівлі малих броньованих артилерійських катерів "Гюрза-М", "Кентавр" та інші.
Нагадаємо. П'ятий президент України Петро Порошенко у 2018 році продав Тігіпку одне зі своїх підприємств – київський суднобудівний завод "Кузня на Рибальському".

Що відомо про скандали з "Кузнею на Рибальському"

  • У 2017 році Петро Порошенко потрапив у скандал через завод "Кузня на Рибальському". 
  • НАБУ отримало дозвіл від суду перевірити документацію заводу.
  • Детективи пояснили, що прикордонники придбали на заводі "Кузня на Рибальському" бойові модулі втричі дорожче, ніж планували.
  • До 2014 року підприємство займалося лише цивільними проєктами, але з початком бойових дій на Донбасі почало брати участь у багатомільярдних військових держзамовленнях.
  • На переконання журналістів-розслідувачів, тендери на постачання зброї, бронеавтомобілів, катерів ЗСУ "Кузня" вигравала на диво легко.
  • Зараз акції і нерухомість заводу "Кузні на Рибальському" перебувають під арештом. Наприкінці 2020 року "Кузня на Рибальському" зупинила будівництво катерів для ВМС України.

"Богдан Моторс" і Гладковські: коротко