ДБР проводить обшуки в "Кузні на Рибальському" і в "Богдан Моторс"

Державне бюро розслідувань проводить обшуки на низці підприємств в Києві та інших областях. Стосуються вони кримінального провадження за фактами закупівлі Міноборони військової техніки неналежної якості.
Джерело:24 канал
Як повідомила у коментарі 24 каналу речниця ДБР Ольга Чиканова, слідчі дії проводять на ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" і в підрозділах ПАТ "АК" Богдан Моторс. Протягом 2015 – 2019 років ці підприємства уклали з Міністерством оборони дорогі контракти на поставку військових автомобілів та обладнання.
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Слідчі мають з'ясувати обставини перевищення влади чиновниками Міноборони України. Стосується це завищення вартості товарів і послуг і поставок для Збройних сил неякісної продукції.
Про які контракти йдеться
Як повідомляє Інтерфакс-Україна, мова про:
- постачання більше 300 медичних автомобілів Богдан 2251;
- більше 800 автомобілів підвищеної прохідності Богдан (МАЗ) 63172;
- проведення ремонтно-модернізаційних робіт на фрегаті "Гетьман Сагайдачний",
- закупівлі малих броньованих артилерійських катерів "Гюрза-М", "Кентавр" та інші.
Що відомо про скандали з "Кузнею на Рибальському"
- У 2017 році Петро Порошенко потрапив у скандал через завод "Кузня на Рибальському".
- НАБУ отримало дозвіл від суду перевірити документацію заводу.
- Детективи пояснили, що прикордонники придбали на заводі "Кузня на Рибальському" бойові модулі втричі дорожче, ніж планували.
- До 2014 року підприємство займалося лише цивільними проєктами, але з початком бойових дій на Донбасі почало брати участь у багатомільярдних військових держзамовленнях.
- На переконання журналістів-розслідувачів, тендери на постачання зброї, бронеавтомобілів, катерів ЗСУ "Кузня" вигравала на диво легко.
- Зараз акції і нерухомість заводу "Кузні на Рибальському" перебувають під арештом. Наприкінці 2020 року "Кузня на Рибальському" зупинила будівництво катерів для ВМС України.
"Богдан Моторс" і Гладковські: коротко
- "Богдан Моторс" належить Олегу Гладковському, колишньому першому заступнику секретаря РНБО.
- У лютому 2019 року журналісти-розслідувачі Bihus.info заявили про корупційні схеми в Укроборонпромі, до яких нібито причетний син Гладковського – Ігор.
- Справу розслідують ще з 2019 року, але Ігоря Гладковського лише нещодавно оголосили в розшук. Причиною стало те, що він системно не з'являвся на допити.
- 26 квітня Гладковський-молодший повернувся в Україну і добровільно з'явився в САП. Там йому вручили обвинувальний акт.