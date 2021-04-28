ДБР проводить обшуки в "Кузні на Рибальському" і в "Богдан Моторс"

Державне бюро розслідувань проводить обшуки на низці підприємств в Києві та інших областях. Стосуються вони кримінального провадження за фактами закупівлі Міноборони військової техніки неналежної якості.

Як повідомила у коментарі 24 каналу речниця ДБР Ольга Чиканова, слідчі дії проводять на ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" і в підрозділах ПАТ "АК" Богдан Моторс. Протягом 2015 – 2019 років ці підприємства уклали з Міністерством оборони дорогі контракти на поставку військових автомобілів та обладнання.

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Слідчі мають з'ясувати обставини перевищення влади чиновниками Міноборони України. Стосується це завищення вартості товарів і послуг і поставок для Збройних сил неякісної продукції.

Про які контракти йдеться

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, мова про:

постачання більше 300 медичних автомобілів Богдан 2251;

більше 800 автомобілів підвищеної прохідності Богдан (МАЗ) 63172;

проведення ремонтно-модернізаційних робіт на фрегаті "Гетьман Сагайдачний",

закупівлі малих броньованих артилерійських катерів "Гюрза-М", "Кентавр" та інші.

Нагадаємо. П'ятий президент України Петро Порошенко у 2018 році продав Тігіпку одне зі своїх підприємств – київський суднобудівний завод "Кузня на Рибальському".

Що відомо про скандали з "Кузнею на Рибальському"

У 2017 році Петро Порошенко потрапив у скандал через завод "Кузня на Рибальському".

НАБУ отримало дозвіл від суду перевірити документацію заводу.

Детективи пояснили, що прикордонники придбали на заводі "Кузня на Рибальському" бойові модулі втричі дорожче, ніж планували.

До 2014 року підприємство займалося лише цивільними проєктами, але з початком бойових дій на Донбасі почало брати участь у багатомільярдних військових держзамовленнях.

На переконання журналістів-розслідувачів, тендери на постачання зброї, бронеавтомобілів, катерів ЗСУ "Кузня" вигравала на диво легко.

Зараз акції і нерухомість заводу "Кузні на Рибальському" перебувають під арештом. Наприкінці 2020 року "Кузня на Рибальському" зупинила будівництво катерів для ВМС України.

"Богдан Моторс" і Гладковські: коротко