ДБР розпочало розслідування у справі загибелі Частякова: у слідства є 4 версії
Днями Україну сколихнула новина про загибель українського військовослужбовця Геннадія Частякова. Правоохоронці взялися за розслідування інциденту.
ДБР розпочало розслідування у справі загибелі помічника Валерія Залужного Геннадія Частякова. Речниця відомства Тетяна Сапьян в етері телемарафону розповіла, що основною версією поміж інших є нещасний випадок.
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Правоохоронці розглядають 4 версії
Працівники Державного бюро розслідувань наразі розглядають нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами головною версією причини загибелі помічника Головнокомандувача Збройних Сил України.
За версією слідства, трапився нещасний випадок в результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм,
– зазначила вона.
Саме цю версію слідство вважає основною та відповідно найбільш ймовірною.
Речниця додала, що у кримінальному провадженні також розглядаються інші можливі версії:
- вбивство на замовлення спецслужб Росії;
- вбивство на ґрунті неприязних відносин;
- спроба вбивства спецслужбами Росії іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗС України.
Загибель Геннадія Частякова: основне
- Трагедія сталася в селі Чайки під Києвом. Там у житловому комплексі святкували день народження, однак згодом пролунав вибух. Після отримання повідомлення про вибух правоохоронці терміново виїхали на місце події, а потім у Національній поліції України написали, що внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець, а його 13-річний син важко травмований, він під наглядом лікарів.
- Незабаром Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав пост, де підтвердив загибель Частякова. Він назвав майора помічником і близьким другом, а його загибель – невимовним болем.
- Зі слів джерел 24 Каналу у правоохоронних органах, дружина заявила, що її чоловік приніс додому подарунковий пакет із пляшкою спиртного та подарунковими чарками у вигляді гранат. Вибух стався, коли він відкривав пакунок.