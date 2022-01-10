У ДБР відкинули закиди про арешт "5 каналу" й "Прямого"

У Державному бюро розслідувань вкотре наголосили, що суд не накладав арешт на активи каналів з орбіти п'ятого президента Петра Порошенка. Мовиться про "5 канал" та "Прямий".

Напередодні про арешт каналів заявляв адвокат Порошенка. У ДБР назвали цю інформацію маніпулятивною, вона не відповідає дійсності.

До речі Петро Порошенко заплатив адвокатам 10 мільйонів гривень, – декларація

Обидва канали можуть продовжувати свою роботу та висвітлювати актуальні для країни питання. Арешт на корпоративні права на вказані канали та їх активи не накладався і будь-яких обмежень діяльності не відбулось,

– наголосили в бюро.

Додали також, що арешт не зачіпає інтересів холдингу "Вільні медіа", до якого входять канали.

У ДБР окремо наголосили, що арешт майна не забороняє власнику, тобто Порошенку, користуватися цим майном. Його накладають лише, аби запобігти відчуженню.

Зауважимо, ще у листопаді 2021 року Порошенко продав акції телеканалів "Прямий" та "5 канал". Громадські діячі та депутати створили медіахолдинг "Вільні медіа", який купив 100% корпоративних прав 5 каналу та "Прямого".

Що відомо про справу Порошенка