У ДБР відкинули закиди про арешт "5 каналу" й "Прямого"
Джерело:ДБР
У Державному бюро розслідувань вкотре наголосили, що суд не накладав арешт на активи каналів з орбіти п'ятого президента Петра Порошенка. Мовиться про "5 канал" та "Прямий".
Напередодні про арешт каналів заявляв адвокат Порошенка. У ДБР назвали цю інформацію маніпулятивною, вона не відповідає дійсності.
До речі Петро Порошенко заплатив адвокатам 10 мільйонів гривень, – декларація
Обидва канали можуть продовжувати свою роботу та висвітлювати актуальні для країни питання. Арешт на корпоративні права на вказані канали та їх активи не накладався і будь-яких обмежень діяльності не відбулось,
– наголосили в бюро.
Додали також, що арешт не зачіпає інтересів холдингу "Вільні медіа", до якого входять канали.Зверніть увагу! У ДБР окремо наголосили, що арешт майна не забороняє власнику, тобто Порошенку, користуватися цим майном. Його накладають лише, аби запобігти відчуженню.
Зауважимо, ще у листопаді 2021 року Порошенко продав акції телеканалів "Прямий" та "5 канал". Громадські діячі та депутати створили медіахолдинг "Вільні медіа", який купив 100% корпоративних прав 5 каналу та "Прямого".
Що відомо про справу Порошенка
- Лідеру "Європейської Солідарності" Петру Порошенку 20 грудня оголосили підозру у державній зраді. Справа стосується постачання вугілля на українські ТЕЦ з тимчасово окупованих територій.
- У провадженні фігурує і кум Путіна Віктор Медведчук, який наразі перебуває під домашнім арештом.
- Під час оголошення підозри Порошенко перебував у Варшаві. В Україну він планує повернутися 17 січня й обговорити все з генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.
- Крім цього, Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка.
До теми – Порошенко придбав квиток на літак за кордон вже після вручення повістки, – ДБР: