"Відмазував" чоловіків від мобілізації: в Одеській області викрили посадовця військкомату
Джерело:ДБР
В Одеській області викрили працівника Білгород-Дністровського районного територіального центру комплектування, який за гроші допомагав військовозобов'язаним чоловікам уникнути мобілізації. ДБР повідомило чоловіку про підозру.
Посадовець військкомату мав свого роду прейскурант для тих, хто до нього звертався. Так, він за 2 тисячі доларів робив "клієнтам" документи про визнання їх непридатними до військової служби, а за 3 тисячі доларів чоловіки могли ще й знятись з військового обліку.
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ДБР викрили посадовця військкомату
Правоохоронці задокументували факт отримання співробітником військкомату 7 тисяч доларів за зняття з військового обліку трьох чоловіків.
ДБР зафіксувало факт отримання грошей працівником військкомату на Одещині / Фото ДБР
Наразі працівники ДБР проводять обшуки за місцем роботи фігуранта. Також встановлюється повне коло причетних осіб серед інших посадовців.
В Одеській області викрили посадовця військкомату, який "відмазував" чоловіків від мобілізації / Фото ДБР
Крім цього, за даними ДБР, встановлюють осіб, які могли "скористатися послугами" підозрюваного.
ДБР затримало підозрюваного посадовця військкомату / Фото ДБР
Чоловіку повідомили про підозру
В ДБР повідомили, що співробітнику РТЦК та СП повідомили про підозру у зловживанні впливом. Санкція статті за скоєне передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.
На Одещині ДБР викрило посадовця військкомату, який "відмазував" від мобілізації: дивіться відео
Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Інші випадки викриття ДБР
- Колишні посадовці Міністерства оборони отримали нові підозри у корупційній схемі. Мовиться про колишнього заступника міністра оборони України, колишнього керівника одного з Департаментів МО та колишнього начальника управління речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Їх викрили на розтраті майже 950 мільйонів гривень державних коштів.
- Наприкінці грудня 2023 року стало відомо, що бізнесмен зі Львова намагався підкупити одного з керівників ДБР. Йдеться про Ігоря Гринкевича, який пропонував 500 тисяч доларів. "Хабар пропонувався за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження", – повідомили в ДБР. Згодом Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному. Він перебуватиме під вартою, проте також за рішенням суду може внести заставу у розмірі 429 мільйонів 440 тисяч гривень.