"Відмазував" чоловіків від мобілізації: в Одеській області викрили посадовця військкомату

В Одеській області викрили працівника Білгород-Дністровського районного територіального центру комплектування, який за гроші допомагав військовозобов'язаним чоловікам уникнути мобілізації. ДБР повідомило чоловіку про підозру.

Посадовець військкомату мав свого роду прейскурант для тих, хто до нього звертався. Так, він за 2 тисячі доларів робив "клієнтам" документи про визнання їх непридатними до військової служби, а за 3 тисячі доларів чоловіки могли ще й знятись з військового обліку.

Дивіться також Для розривання мають бути підстави: договори з Гринкевичами перевіряють "під мікроскопом"

ДБР викрили посадовця військкомату

Правоохоронці задокументували факт отримання співробітником військкомату 7 тисяч доларів за зняття з військового обліку трьох чоловіків.



ДБР зафіксувало факт отримання грошей працівником військкомату на Одещині / Фото ДБР

Наразі працівники ДБР проводять обшуки за місцем роботи фігуранта. Також встановлюється повне коло причетних осіб серед інших посадовців.



В Одеській області викрили посадовця військкомату, який "відмазував" чоловіків від мобілізації / Фото ДБР

Крім цього, за даними ДБР, встановлюють осіб, які могли "скористатися послугами" підозрюваного.



ДБР затримало підозрюваного посадовця військкомату / Фото ДБР

Чоловіку повідомили про підозру

В ДБР повідомили, що співробітнику РТЦК та СП повідомили про підозру у зловживанні впливом. Санкція статті за скоєне передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

На Одещині ДБР викрило посадовця військкомату, який "відмазував" від мобілізації: дивіться відео

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Інші випадки викриття ДБР