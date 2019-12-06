ДБР має очолити незалежний від політичного впливу директор

Вже кілька днів на підписі у президента Зеленського лежить прийнятий Верховною Радою законопроєкт №2116, який вносить зміни та вдосконалює Закон України "Про Державне бюро розслідувань".

Неабиякий інтерес суспільства до законопроєкту був викликаний резонансним голодуванням адвокатки родини Героїв Небесної сотні Євгенії Закревської, яка майже два тижні нічого не їла з вимогою прийняти правку до законопроєкту, яка дозволила би перевести у скороченій процедурі з ГПУ до ДБР тих прокурорів та слідчих, які розслідували справи Майдану раніше, і не розпочинали усі розслідування у ДБР з нуля. Врешті, правку і весь законопроєкт у цілому було прийнято Верховною Радою минулого вівторка.

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Але не менш важливим за правку щодо справ Майдану наслідком прийняття проєкту № 2116 має стати зміна керівництва ДБР. Чинний директор Роман Труба та його заступники автоматично втрачають свої повноваження після набрання чинності цим Законом. Після цього, протягом 5 днів, президент має призначити тимчасового виконуючого обов'язки Директора бюро, а на постійній основі на посаду має відбутися конкурс. Уже зараз у ЗМІ серед претендентів на посаду виконуючого обов'язки директора ДБР називають заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова, який відомий тим, що товаришує з Лукаш та Портновим, фігурує на аудіозаписах з анонімного телеграм-каналу "Трубу прорвало" та, ймовірно, погрожував громадському активісту Роману Ратушному щодо справи захисту Протасового Яру від забудови. Очевидно, що ця людина не повинна очолити ДБР за будь-яких обставин, навіть тимчасово.



Заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов / Фото Дніпроград

На думку коаліції громадських організацій, які оприлюднили спільне звернення, керівник ДБР має відповідати певним критеріям, а саме:

бути професіоналом у галузі кримінальної юстиції, що своїми діями довів високий рівень фахових знань та імплементації цих знань у дію;

бути максимально віддаленою від політичних груп та їх впливів;

має орієнтуватися на верховенство права та права людини, а не репрезентувати чиїсь інтереси в рамках роботи ДБР.

Лише високопрофесійна та політично незалежна людина може виправити провали допущені попереднім керівництвом ДБР та показати гідні результати цього органу до закінчення проведення конкурсу на голову Державного бюро розслідувань.

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