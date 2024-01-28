Координаційний штаб фіксував DDoS-атаку на ресурси: під ударом були дані про полонених

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими вдень зафіксував DDoS-атаку на їхні інформаційні ресурси. Задля безпеки деякі функції довелося відімкнути.

Сталося за декілька днів після зриву обміну полоненими через падіння Іл-76. Варто додати, що росіяни досі не надали доказів, що на борту справді були військові.

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Атака на Координаційний штаб

Вдень 28 січня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зафіксував DDoS-атаку на власні інформаційні ресурси. Задля безпеки спеціалісти на певний час обмежили доступ до деяких функцій та ресурсів платформи.

Вочевидь, ворог вирішив, що інформація, зокрема, про подробиці обмінів військовополоненими та падіння літака Іл-76 несе для нього загрозу,

– зазначили у штабі.

Однак всупереч всім перепонам, Координаційний штаб продовжує роботу над поверненням наших громадян з російської неволі.

Авіатроща Іл-76