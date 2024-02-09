Росіяни можуть шалено тиснути найближчим часом: полковник ЗСУ в запасі назвав 4 напрямки

Ситуація на Сході нашої країни залишається вкрай напруженою. Окупаційна армія за будь-яку ціну намагається виконати ультиматум Владіміра Путіна – вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Які напрямки нині пріоритетні для військового керівництва Росії, це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, зміна вищого військово керівництва України – вдалий момент для активізації ворога на фронті.

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Що активізує російський наступ

Росіяни можуть використати період перезавантаження у керівництві Збройних Сил України, тож, ймовірно, найближчим часом чинитимуть шалений тиск одразу на кількох напрямках.

8 лютого президент Володимир Зеленський звільнив генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних Сил України. Новим головкомом ЗСУ призначено генерал-полковника Олександра Сирського.

Полковник ЗСУ в запасі назвав 4 напрямки, на яких можуть наступати росіяни:

Куп'янсько – Лиманський;

Бахмутський;

у районі Донецька від Мар'їнки до Авдіївки;

Вугледарський.

Світан зауважив, що потужний тиск окупаційна армія здійснюватиме на весь периметр Авдіївки. Крім цього, у росіян підготовлене серйозне угруповання направлене у бік Вугледару, південніше від Волновахи. Там зосереджено декілька десятків свіжих сил та важка техніка.

"У них є готовність рухатися у бік Вугледару для виконання поставленого Путіним завдання. Росіяни хочуть повністю окупувати Донецьку та Луганську області, адже вони вже вписані у путінську конституцію. Це завдання російські загарбники найближчим часом можуть виконувати, починаючи від Куп'янська й до Вугледару", – додав військовий експерт.

Ситуація на фронті