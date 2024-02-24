Мобілізація в Україні: в яких регіонах є доплати за призов до ЗСУ

Через повномасштабну агресію з боку Росії в Україні триває воєнний стан та мобілізація. У деяких наших регіонах мобілізовані можуть отримати доплату.

Місцева влада вирішила заохотити українців долучитися до ЗСУ. Тому мобілізовані можуть розраховувати на додаткові виплати у тих регіонах, де працюють відповідні ініціативи.

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Київ

У Києві на разову виплату можуть розраховувати ті місцеві жителі, які мобілізувалися після 1 грудня 2023 року. Мовиться про 30 000 гривень. У КМДА заявили, що на цю суму також можуть розраховувати й ті, хто добровільно пішов служити у лавах ЗСУ за контрактом.

Столична влада запланувала у міському бюджеті 50 мільйонів гривень на допомогу мобілізованим та разом з ТЦК розробила механізм, що спрощує процес оформлення грошової допомоги. Мобілізовані кияни можуть отримати виплати одразу після зарахування до військових частин.

Львів

У Львові мобілізованим обіцяють по 50 000 гривень, що є найбільшою одноразовою виплатою в Україні на цей час. Однак конкретно ці гроші можуть отримати лише ті громадяни, які добровільно уклали контракт з підрозділами Десантно-штурмових військ чи морської піхоти ЗСУ.

Місто Лева також має ініціативу під назвою "Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської міської територіальної громади". Завдяки цій програмі мобілізовані можуть отримати по 25 000 гривень.

Одеса

В Одесі мобілізовані жителі можуть отримати по 20 000 гривень. На таку ж саму одноразову виплату можуть розраховувати ті, хто пішов служити за контрактом.

У міський бюджет на 2024 рік на це заклали 20 мільйонів гривень. Міська рада автоматизувала механізм таких виплат.

Чорноморськ

У Чорноморську, що на Одещині, мобілізовані теж можуть отримати по 20 000 гривень. Міська влада почала виплачувати одноразову допомогу таким громадянам з 1 січня 2024 року. Для отримання цих коштів мобілізованим потрібно звернутися з заявою до міського голови.

Полтава

У Полтаві мобілізовані можуть розраховувати на одноразову виплату 10 000 гривень. Відповідне рішення ухвалила міська рада. Для отримання цієї суми громадянам потрібно звернутися з заявами до органів соціального захисту населення.

Чернігів

У Чернігові з 2024 року мобілізовані можуть отримати 15 000 гривень, однак це стосується лише місцевих жителів. Відповідна програма підтримки та допомоги фінансується через Департамент соціальної політики.

Харківщина

У Харківській області подібні ініціативи наразі діють у двох громадах. Так, у Богодухівській громаді мобілізовані можуть отримати по 50 000 гривень. Це стосується не тільки місцевих жителів, а й зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб.

У Першотравневій громаді мобілізованим виплачують по 20 000 гривень. Тут так само цю суму можуть отримати як зареєстровані місцеві жителі, так і ВПО.

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