Де-факто й де-юре: Лукашенко назвав Крим "російським"
Джерело:РИА Новости
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що окупований український півострів Крим нібито є "російським". Крім того, він висловив бажання навідатися туди.
Самопроголошений президент не лише визнав окупацію Криму "законною", але і попросив очільника Кремля Володимира Путіна про "спільну поїздку в Крим". Про це Олександр Лукашенко заявив в інтерв'ю.
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Домовленість про поїздку вже є
Олександр Лукашенко заявив про те, що вже домовився з російським президентом Володимиром Путіним про спільну поїздку в окупований Крим. За словами самопроголошеного президента, цей візит означатиме його визнання Криму "російським".
Крім самої окупації, Лукашенко визнав "законність" референдуму на півострові, після якого він нібито "де-факто і де-юре став російським". Також самопроголошений президент переконаний, що у нього є повне право на відвідини окупованого Криму.
Якщо президент уже туди приїхав з президентом Росії, то вже які можуть бути визнання? Ні для мене, ні для Путіна це вже не секрет. І більше того – це питання, якого не існує,
– заявив Лукашенко.
Також самопроголошений президент Білорусі додав, що свій "візит" до Криму хоче розпочати з Севастополя, де Росія розмістила свої бази ВМС.
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Попередні заяви режиму Лукашенка щодо Криму
- Під час пресконференції на честь річниці виборів самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заговорив про визнання окупації Криму. Він заявив, що готовий це зробити тоді, коли останній російський бізнесмен почне постачати свою продукцію на півострів.
- Таким заявам Лукашенка зраділи в Кремлі.
- У листопаді глава МЗС Білорусі Володимир Макей відкрито назвав Крим "російським" під час інтерв'ю. Це фактично стало початком визнання російської окупації українського півострова.