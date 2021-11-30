Де-факто й де-юре: Лукашенко назвав Крим "російським"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що окупований український півострів Крим нібито є "російським". Крім того, він висловив бажання навідатися туди.

Самопроголошений президент не лише визнав окупацію Криму "законною", але і попросив очільника Кремля Володимира Путіна про "спільну поїздку в Крим". Про це Олександр Лукашенко заявив в інтерв'ю.

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Домовленість про поїздку вже є

Олександр Лукашенко заявив про те, що вже домовився з російським президентом Володимиром Путіним про спільну поїздку в окупований Крим. За словами самопроголошеного президента, цей візит означатиме його визнання Криму "російським".

Крім самої окупації, Лукашенко визнав "законність" референдуму на півострові, після якого він нібито "де-факто і де-юре став російським". Також самопроголошений президент переконаний, що у нього є повне право на відвідини окупованого Криму.

Якщо президент уже туди приїхав з президентом Росії, то вже які можуть бути визнання? Ні для мене, ні для Путіна це вже не секрет. І більше того – це питання, якого не існує,

– заявив Лукашенко.

Також самопроголошений президент Білорусі додав, що свій "візит" до Криму хоче розпочати з Севастополя, де Росія розмістила свої бази ВМС.

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