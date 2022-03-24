Де-факто, третя світова війна уже йде, – інтерв'ю з Олесею Яхно

І під час, і після війни з Росією питання міжнародної безпеки нашої держави повинно постійно перебувати на загальносвітовому порядку денному. Тому вже зараз тривають дискусії з приводу того, в який спосіб втихомирити агресора на міжнародному рівні й запобігти його нападам у майбутньому. Тобто – після нашої перемоги.

Про альтернативу НАТО, можливий склад локального військово-політичного союзу навколо України, миротворчу ініціативу Польщі та мету термінового європейського турне очільника США Джозефа Байдена – в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповіла українська журналістка, політична технологиня, кандидатка політичних наук Олеся Яхно.

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Альтернатива НАТО та безпекові гарантії для України

Олесю, скажіть, про яку альтернативу НАТО говорив Арестович?

Я думаю, що мова може йти про тимчасові безпекові гарантії. Тому що, очевидно, що Україна навряд чи швидко вступить до НАТО. Зараз швидше йдеться про те, щоб окремі країни взяли на себе функцію гарантування нам безпеки за результатами укладеного після війни договору.

Ми потребуємо ефективних гарантій просто зараз, а не в довгостроковій перспективі.

Це може бути якийсь військово-політичний союз з окремими країнами?

Гадаю, що так. Якісь інші гарантії нам, за великим рахунком, непотрібні. Безпекові гарантії нашій країні обов'язково повинні мати військовий характер. Питання військової допомоги й військового захисту в разі, якщо Росія знову нападе, є важливим. Військову складову гарантій потрібно враховувати в обов'язковому порядку при підписанні договору, який ці гарантії закріпить.

Олеся Яхно, політтехнологиня / Фото надано сайту 24 каналу

Інше питання полягає в тому, чи погодяться на це країни, які є, наприклад, членами НАТО і як вони це узгодять зі своєю участю в блоці. Але без цього гарантії безпеки для нас не мають сенсу. У нас уже був Будапештський меморандум, який, як ми знаємо, нічим не закінчився.

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Які країни можуть зголоситися надати саме такі гарантії, як нам потрібно?

Перш за все, це можуть бути країни регіону, для яких так само надзвичайно актуальне питання безпеки. Крім того, може бути та ж Туреччина, яку хвилює Крим.

Так само і країни Східної Європи та держави чорноморського регіону. Грузію і Молдову також має об'єднувати відчуття загрози, яка надходить від Росії. На їхню адресу вже звучали погрози з Кремля, який таким чином застерігав їх від євроатлантичного курсу.

Також кандидатами можуть бути країни НАТО, котрі не настільки наближені до РФ і які можуть собі дозволити більш сміливу позицію, яку займає та ж таки Великобританія.

Разом з тим, ця домовленість може мати глобальний характер. Приміром, між США та Китаєм, де кінцева угода буде більш широкою. І вона може стосуватися не лише виключно України, але й загалом дій тих країн, які можуть себе вести деструктивно у військовому сенсі. Як, наприклад, Росія.

Я так розумію, якщо буде досягнуто таку угоду щодо гарантій, то вона не буде мати лише локальне значення. І країни, які можуть взяти на себе певні зобов'язання напряму щодо нас, візьмуть ці зобов'язання лише після того, як буде укладена угода між Вашингтоном та Пекіном. Таким чином глобальна угода передуватиме локальній.

Після укладання такої угоди нам буде зачинено двері в НАТО чи вони й надалі залишаться відчиненими? Маємо приклад Фінляндії, яка є нейтральною, але залишається зацікавленою у відкритості Альянсу.

Ну, приклад Фінляндії взагалі показовий. Там понад 60% громадян виступають за вступ до НАТО, згідно з останньою соціологією. Хоча раніше ця цифра не перевищувала 20%. Те, що таку зміну настроїв спровокувала російська агресія проти нашої країни – це факт.

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Для нас безпекові гарантії не заблокують рух до Альянсу. Чесно кажучи, я не уявляю, як може парламент проголосувати й скасувати це рішення на конституційному рівні. Але, навіть, якщо припустити, що курс на інтеграцію з НАТО вдасться прибрати із Конституції, то це не означає, що таке рішення не скасує сам же парламент після того, як буде зрозуміло, що війна закінчилася, і Росія більше не становить для нас загрози.

Відмова України від НАТО не означає, що Путін зупинить війну / Фото Getty Images

Водночас треба розуміти, що питання невступу до Північноатлантичного Союзу України слугує скоріше надуманим приводом для нападу Росії. Не факт, що після скасування прописаного в Конституції курсу на НАТО Москва заспокоїться.

Питання миротворців

Що можуть означати слова представниці США в ООН про можливість відправки іншими країнами НАТО своїх сил на нашу територію?

Такі слова можуть виходити з пропозиції Польщі про миротворчий натівський контингент. Зауважу, що для ухвалення такого рішення потрібна згода всього Альянсу. Можливим варіантом тут є рішення в рамках ООН. Однак, знову ж таки, в цій організації Росія є постійним членом Радбезу. Відтак це теж неможливо.

Активно про залучення військ НАТО говорять перш за все ті країни, які перебувають в зоні небезпеки. Як та ж Польща. Не виключено, що Росія завдасть удару по котрійсь із найближчих до неї країн цього військово-політичного блоку. Атака на Яворівський полігон засвідчила реальний ризик такого розвитку подій.

Тому держави, що перебувають в зоні ураження, більш активно говорять про військову участь. Третя світова де-факто уже іде і дуже важко буде їй запобігти, відбувшись війною на локальному рівні. Перші сигнали про готовність Москви діяти саме за таким сценарієм ми вже бачимо і в самій Росії.

Так, з огляду на заяви, які лунають в тамтешньому медійному полі, доведеться грати на випередження.

Ми чули про країни Балтії. Ці заяви звучали ще напередодні війни. Що, мовляв, треба захопити Сувальський коридор. Ніхто з країн-сусідок, які розташовані поряд з Росією, не відкидає того, що в якийсь момент війна перекинеться на їхні території. Тим більше, що російська влада зараз керується у своїх діях тільки військовою логікою.

Треба тверезо розуміти, що одного дня війна прийде і до котроїсь із країн східного флангу НАТО. До тієї ж Балтії, до прикладу.

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Європейське турне Байдена та роль України

Чи буде тема втручання окремих країн звучати під час європейського турне Байдена?

Думаю, у цієї поїздки буде широкий контекст. Російська агресія актуалізувала теми, пов'язані з оборонною політикою НАТО та ЄС. Багато країн переглядають ці свої позиції і я думаю, що українська тема звучатиме і в глобальному контексті в тому числі.

З тієї точки зору, що Росія може напасти й на країни Східної Європи. З того, що я читаю в американських ЗМІ, зрозуміло, що у Москві зараз розглядають кілька планів подальшого розвитку подій.

План А, який передбачав швидкий, тріумфальний вхід в Україну, не вдався, і зараз Росія знаходиться в процесі реалізації плану B. Тобто бомбардування покликане знищити об'єкти цивільної інфраструктури, захоплення в полон українських громадян і тиск за допомогою цього прийому на владу.

А от план C – це може бути якраз перекриття збройного постачання з Польщі. Це вже можна буде трактувати як напад на країну-членкиню НАТО.

Серед іще гірших варіантів росіяни розглядають хімічну атаку проти України, яка створить проблеми й для регіону в цілому.

Тож так, під час візиту до Європи Байден обговорюватиме з європейцями різні сценарії реагування на агресивну війну Росії проти України. Аж до превентивного втручання блоку НАТО в ситуацію.

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