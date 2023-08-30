Де зараз перебуває Баканов: ЗМІ розповіли про життя ексголови СБУ після відставки

Журналісти провели розслідування стосовно Івана Баканова. Як виявилося, колишній очільник СБУ грає у футбол та ходить до супермаркету.

За даними журналістів, колишній голова Служби безпеки України Іван Баканов мешкає у своєму будинку. Він розташований в передмісті Києва.

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Чим займається Баканов

Ексголова СБУ вільний час присвячує грі у футбол. Його тренування проходять у футбольному комплексі "Динамо". У квітні 2023 року Баканов зареєстрував ФОП. Він нібито планує здавати нерухомість в оренду. Мовиться про власне чи орендоване житло.

В червні цього ж року ексголова спецслужби отримав у Полтаві адвокатське посвідчення. У розслідуванні зазначається, що колишній очільник СБУ може займатися науковою та технічною діяльністю, бухгалтерським обліком і аудитом, консультуванням з питань комерційної діяльності, дослідженням громадської думки та рекламою.

Що нині відомо про Баканова

Нагадаємо, представник Володимира Зеленського у Верховній Раді Федір Веніславський запевнив, що колишній голова СБУ перебуває в Україні за "місцем свого проживання". Однак парламентарій не уточнив деталі.

Народний депутат Роман Костенко у коментарі 24 Каналу підтвердив, що Баканов в Україні. За його словами, колишній очільник СБУ не виїжджав з країни після відставки.

Раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що Баканов склав іспити у кваліфікаційно-дисциплінарній комісії та навіть пройшов стажування у Полтаві. Згодом він і сам підтвердив, що став юристом. Колишній голова СБУ отримав свідоцтво від Ради адвокатів Полтавської області й склав присягу.

Іван Баканов був на посаді голови СБУ з 29 серпня 2019 року по 17 липня 2022 року. Після цього український президент усунув його від виконання обов'язків.