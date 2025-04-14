"Військові у львівських кав'ярнях не налякають Путіна": чому Захід досі мляво реагує на терор

Європа та США мають діяти рішуче, щоб стримати агресію Росії. Інакше Кремль лише розширюватиме війну.

Про це заявив заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков в ефірі 24 Каналу. Він додав, що досі повноваження "коаліції охочих", до якої, ймовірно, долучаться 30 країн, залишаються нечіткими. Крім того, Кіт Келлог запропонував власну карту, де миротворчий контингент нібито має бути розміщений на заході України, але це не зупинить Росію.​

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"Союзницькі війська мають бути безпосередньо біля лінії зіткнення – тільки тоді це може стати тригером, який зупинить Путіна. Якщо ж їх просто посадять "відпочивати" в львівських чи київських кав'ярнях, то це не налякає Владіміра Путіна й не стане інноваційною ідеєю у цій війні. Це треба чітко розуміти", – сказав Артем Бронжуков.​

Україні потрібні не заяви – а зброя

Він додав, що будь-яка заява з боку європейських лідерів, яка лунає без підкріплення – передачею Україні ППО, далекобійних снарядів, танків, іншої важливої військової допомоги і зброї – є порожніми балачками.​

"Дійсно, багато говорять – от зараз той самий Кір Стармер і Еммануель Макрон багато піаряться й розповідають нам про "коаліцію охочих", "коаліцію спраглих". Яких там тільки коаліцій немає. Але проблема саме у відсутності результату, бо Україна сьогодні перебуває на передовій Європи. Америка десь осторонь, абстрагується", – сказав Бронжуков.​

Він додав, що російська агресія проти України не обмежиться лише Україною. Китай та Іран вже бачать, що США за президенства Дональда Трампа є ослабленими. Уже зараз аналітичні центри публікують прогнози щодо можливого початку бойових дій з боку Китаю проти Тайваню. Бронжуков зазначив, що тоді доведеться гинути вже американським солдатам – бо США взяли на себе безпосередні зобов'язання захищати Тайвань від Китаю.​

Цього ще можна уникнути, але для цього треба діяти рішуче. Треба бути послідовними. Треба бути жорсткими – особливо з тими, хто діє як терористи,

– сказав Бронжуков.​

Він додав, що розвідка Данії, Німеччини та інших європейських країн свідчить, що Владімір Путін готується до великої війни. Якщо європейці зараз не почнуть діяти дійсно рішуче – не на рівні публічних заяв, а за фактом – то війна може переміститися у європейські міста.​

Які плани в Кремля

Він додав, що росіяни терористичними актами чітко демонструють, що на жоден мир вони не розраховують. Та цьому тлі заяви Трампа про нібито успішні перемовини з Путіним виглядають так, нібито він живе в паралельній реальності. Бо плани Росії – далі тероризувати Україну, "відкушувати" території й реалізовувати завдання, поставлені Путіним.​

А ці завдання – це знищення України як держави, а потім – перехід до реконструкції Радянського Союзу і підкорення під свій вплив країн-членів НАТО і ЄС, відновлення ситуації часів Варшавського договору, коли Росія була панівною державою у Східній Європі. А Трампу все це весело,

– сказав Бронжуков.​

Він додав, що поки Трамп вважає, що перемовини йдуть "чудово", геополітична конструкція, яка існувала після Другої світової війни, розвалюється. Багато американських президентів вкладалися в те, щоб Сполучені Штати були гегемоном, аби їхнє слово могло зупиняти війни чи змінювати політичні позиції. Бронжуков зауважив, що у той час Трамп виглядає "як посміховисько, бо росіяни водять його за ніс".