Де сьогодні найскладніша ситуація зі світлом

Ситуація в енергетичній системі України станом на 7 грудня залишається складною. У деяких регіонах діють аварійні відключення світла.

Технічно найскладніша ситуація є у містах, які розташовані в Центрі України та на Півдні. Про це заявив директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

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Де найскладніша ситуація зі світлом

У Київській області;

Харківській області;

Одесі;

Херсоні.

Зрозуміло, що в Херсон поза конкуренцією. Триває відновлення, всі працюють і крок за кроком відновлюють живлення для Херсона. Атаки на інфраструктуру Херсонщини відбуваються кожні 2 години,

– заявив Харченко.

Він додав, що російські терористи цілеспрямовано знищують об'єкти. Після того вони відкривають вогонь по аварійних бригадах.



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