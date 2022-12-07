Де сьогодні найскладніша ситуація зі світлом

7 грудня 2022, 14:59
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Джерело:

Media Center Ukraine - Ukrinform

Ситуація в енергетичній системі України станом на 7 грудня залишається складною. У деяких регіонах діють аварійні відключення світла.

Технічно найскладніша ситуація є у містах, які розташовані в Центрі України та на Півдні. Про це заявив директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

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Де найскладніша ситуація зі світлом

  • У Київській області;
  • Харківській області;
  • Одесі;
  • Херсоні.

Зрозуміло, що в Херсон поза конкуренцією. Триває відновлення, всі працюють і крок за кроком відновлюють живлення для Херсона. Атаки на інфраструктуру Херсонщини відбуваються кожні 2 години,
– заявив Харченко.

Він додав, що російські терористи цілеспрямовано знищують об'єкти. Після того вони відкривають вогонь по аварійних бригадах.


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Відключення світла в Україні: останні новини

  • В "Укренерго" повідомили, що в енергосистемі України досі є дефіцит. У тих регіонах, де перевищують ліміти споживання електроенергії, вводять аварійні відключення. Наразі триває поетапне відновлення інфраструктури після російської ракетної атаки.
  • На атомних станціях України завантажують блоки, які відключали через пошкодження електромереж.
  • Гендиректор Yasno Сергій Коваленко попередив, що у режимі відключень світла українцям доведеться жити до весни 2023 року.
  • До речі, зранку 6 грудня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що після ракетної атаки найбільші проблеми зі світлом будуть на Одещині.

Автор: Софія Мінджоса