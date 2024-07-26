Де підозрюваний у вбивстві Фаріон міг взяти гроші на організацію злочину

Глава Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко 26 липня проводив у Львові брифінг щодо деталей справи про вбивство ексдепутатки Верховної Ради та мовознавиці Ірини Фаріон. Під час брифангу журналісти порушили питання, де підозрюваний взяв гроші на те, щоб організувати злочин.

Додамо, що під час брифінгу показали відео, де є моменти із ймовірним підозрюваним до та після можливого скоєння злочину.

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Де підозрюваний взяв кошти на організацію злочину

Голова МВС Ігор Клименко зазначив, що "ми тут працюємо з СБУ, у нас є напрацювання". Однак, за його словами, сьогодні про це говорити не будуть.

З переписок ми приблизно знаємо, звідки вони (гроші – 24 Канал) надходили. Мабуть, ми скажемо через декілька місяців, залежить як буде йти слідство. Це буде дуже рутинна робота,

– проінформував Клименко.

Нагадаємо, що затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві. Суд з обрання запобіжного заходу відбувся вже 26 липня.

Зазначимо, що очільник МВС Ігор Клименко розкрив деталі роботи правоохоронців під час затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. За його словами, слідство схиляється до версії, що затриманий – лише виконавець. Загалом для того, щоб вистежити його, перевірили кожен куток маршруту та обшукали майже 100 гектарів лісу.