Гуменюк припустила, де на Півдні ЗСУ зможуть використати касетні боєприпаси

Те, що США надали Україні касетні боєприпаси, свідчить про високий рівень довіри до нашої армії. Союзники розуміють, що ЗСУ будуть використовувати ці снаряди максимально дотримуючись міжнародного права.

Ці снаряди використовуватимуть на відкритих територіях

Касетні боєприпаси використовують для того, щоб правильно виставити баланс сил. Про це речниця ОК "Південь" заявила в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 Канал.

До теми Чому американські касетні боєприпаси кращі, ніж російські: пояснення Світана

Гуменюк наголосила, що ця зброя є важливою для нашого війська. Адже ми маємо справу з армією, яка перевищує нас за кількістю. Населення країни-терористки взагалі у 5 разів більше, ніж в України.

За словами речниці ОК "Південь", скоріш за все використання цих снарядів буде притаманне для відкритих територій. Там, де будуть вестися бойові дії за конкретні території і просування кілометражу.

Те, що стосується нашої лінії фронту безпосередньо зараз – це річка Дніпро. Її особливість полягає в тому, щоб зберегти місцеве населення, яке є на тому боці, але вибити ворога якомога далі,

– розповіла Гуменюк.

Водночас вона додала, що для нас зараз важливішою є високоточна зброя, яка дозволить нищити тільки окупантів.

Важливо Стріляти можна вп’ятеро менше: касетні снаряди суттєво допоможуть під час наступу

США схвалили касетні боєприпаси для України: головне