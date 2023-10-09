Контрнаступ ЗСУ, десятки невдалих атак Росії на Сході: карта бойових дій за 9 жовтня

Триває контрнаступ Збройних Сил на осі Мелітополя та Бахмута. Російські окупанти продовжують обстрілювати цивільне населення та здійснюють безрезультатні атаки на позиції нашої армії.

Понеділок, 9 жовтня, це уже 593 доба повномасштабної російсько-української війни. Який вигляд має карта бойових дій станом на цей час, дивіться в цьому матеріалі 24 Каналу.

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Просування на Півдні

Як зазначають у командування нашої армії, ЗСУ продовжують контрнаступальні операції на Півдні нашої держави. Йдеться саме про Мелітопольський напрямок та райони таких населених пунктів, як Роботине, Вербове та Новопрокопівка.

До речі, наші захисники упродовж останньої доби відбили ворожу атаку на північ від Новопрокопівки Запорізької області.

Як просувається контрнаступ на Півдні: дивіться на карті від DeepState

Водночас у Херсонській області Сили оборони здійснюють контрбатарейну боротьбу, знищують склади постачання росіян та успішно завдають ударів по їхньому тилу.

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Вісь Бахмута

На Сході нашої держави найзапекліші бої тривають, звісно, в районі Бахмута Донецької області. Як і на Півдні України, на цьому напрямку українські воїни знищують ворога, звільняють тимчасово окуповані території та зміцнюють нові позиції.

Українські війська відбили ворожі атаки на північ від Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. Мають частковий успіх в районах Кліщіївки та Андріївки,

– йдеться у повідомленні Генштабу.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Інші напрямки

Лиманська вісь. Збройні Сили відбили чотири ворожі атаки в районі Макіївки Луганської області.

Збройні Сили відбили чотири ворожі атаки в районі Макіївки Луганської області. Сокири Авдіївка та Мар'їнка. Окупанти здійснили близько 15 невдалих атак по околицях Авдіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки, що в Донецькій області.

Окупанти здійснили близько 15 невдалих атак по околицях Авдіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки, що в Донецькій області. Вісь Шахтарського. Загарбники не проводили ніяких наступальних чи штурмових операцій на цьому напрямку.

Загарбники не проводили ніяких наступальних чи штурмових операцій на цьому напрямку. Вісь Куп'янська. ЗСУ відбили три ворожі атаки на околицях Синьківки та Іванівки Харківської області.

Протягом доби відбулось 37 бойових зіткнень між нашими військами та ворожими. Росіяни завдали загалом 6 авіаударів та 29 атак за допомогою реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та цивільних об'єктах.

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Успіхи Збройних Сил

Зазначимо наостанок, що Військово-повітряні сили завдали три авіаудари по районах зосередження військ, озброєння та військової техніки окупантів.

Окрім того, українські ракетні війська уразили: