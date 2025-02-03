Путін може розглядати 2 країни для зустрічі з Трампом, на це є 2 вагомі причини

Путін хотів би зустрітися з Трампом у Саудівській Аравії або ОАЕ, про це пише Reuters. Російський диктатор обмежений у своєму виборі.

Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу зазначив, що, ймовірно, це реальне бажання диктатора. Якщо між Дональдом Трампом і Владіміром Путіним відбудеться особиста зустріч, то країна для неї повинна відповідати двом критеріям.

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"По-перше, вона має бути рівновіддалена від США та Росії. По-друге, на неї не повинно поширюватися правило міжнародного кримінального суду", – зазначив політолог Ігор Рейтерович.

Чому саме країни Близького Сходу

Політолог додав, що Путін не може поїхати в країну, яка визнає юрисдикцію цього суду. Тому країни Близького Сходу добре підходять для зустрічі. У свою чергу, у Трампа хороші відносини з арабськими країнами, і для нього такий варіант зустрічі цілком ймовірний.

Для Росії це теж компромісний варіант. Путін може відправитися туди і поговорити. Але Путін – параноїк, і все може звестися до того, що він спілкуватиметься з Трампом по скайпу,

– зазначив політолог.

Рейтерович додав, що за місяць ситуація може кардинально змінитися, і, наприклад, Путін може й не полетіти. Але якщо процес досягне фінальної стадії і буде прийняте рішення про особисту зустріч, такий майданчик підійде для обох країн.