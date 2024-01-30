Де Росія найактивніше використовує ДРГ: у ДПСУ відповіли
Росіяни створюють загрозу для всієї України, адже у прикордонних областях можуть застосовуватись ДРГ. У ДПСУ розповіли, який регіон потерпає від них найбільше.
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в етері програми "Лінія фронту" розповів, що найбільш активний напрямок для ворожої ДРГ наразі – Сумщина. За його словами, також є активність на Харківщині.
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Раніше найчастіше ДРГ фіксували на Чернігівщині
Зараз у Чернігівській області фіксують менше спроб заходи диверсійно – розвідувальних груп, хоча у 2023 році ситуація була протилежною.
Чому вони змінили напрямок – сказати складно, але небезпека від цього нікуди не зникає,
– наголосив Демченко.
Росіяни створюють загрозу не тільки для Сил оборони, а й для цивільних.
Російська ДРГ жорстко розстріляла брата та сестру на Сумщині
- Зранку 27 січня російська ДРГ прорвалася в Сумську область. Окупанти вбили двох цивільних людей – брата та сестру. У Сумській ОВА повідомили, що зранку 27 січня ворожа розвідувально-диверсійна група жорстко та цинічно розстріляла брата та сестру з Хотіньської громади.
- Брат із сестрою, яких вбили окупанти, проживали в селі Андріївка Сумського району, що у 5-кілометровій прикордонній зоні. Окупанти жорстоко розстріляли їх.
- Цивільні їхали дорогою між селами, коли їх побачили окупанти.