Де Путін найбільше боїться наступу ЗСУ: огляд фронту від Світана

Окупанти зрозуміли, що у них не вийде взяти Куп'янськ до так званих виборів Владіміра Путіна 17 березня, тому нині відмовилися від цього задуму. Натомість ворог переніс свої сили на іншу ділянку.

Мовиться про Білогорівку Донецької області. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан у щоденному зведенні на 24 Каналі пояснив, чому росіянам важлива ця ділянка фронту.

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Яке місто боїться втратити Росія

За словами Світана, район Білогорівки – один із небезпечних напрямків для ворога, тому окупаційна армія намагатиметься вирівняти там фронт. Росіяни намагатимуться зрізати вклинення Білогорівка – Сіверськ, тому що Білогорівка розташована поруч з Лисичанськом, який Росія боїться втратити.

Розуміючи, що з цього стратегічного наступального плацдарму ми можемо виконати бойове завдання, особливо цією весною, та боячись втратити Лисичанськ, росіяни намагатимуться зрізати це вклинення,

– пояснив полковник запасу ЗСУ.

Іншими напрямками, на яких нині рухаються загарбники є район Бахмута – у бік Часового Яру, а також – у бік Мар'їнки. Крім того, достатня кількість ворожих військ є й у районі Волновахи. Там розосереджено близько 30 – 40 тисяч російських військових.

"Східний фронт у пріоритеті окупантів на найближчий місяць. Триває перерозподілення сил з тих ділянок, що нині визнані неперспективними", – зазначив Світан.

Росіяни тиснутимуть на Новомихайлівку

Згідно з картою DeepState, росіяни просунулися у напрямку Побєди Донецької області. Ворог рухався з Мар'їнки, але вперся в наші рубежі у Георгіївці, тому пішов північніше – у бік Новомихайлівки.

Найближчим часом вони тиснутимуть на Новомихайлівку та намагатимуться зрізати цей виступ, щоб вирівняти фронт,

– припустив військовий експерт.



Росіяни тиснутимуть на Новомихайлівку / Скриншот карти DeepState

Які операції Україна може провести у 2024 році

На думку Світана, у 2024 році Україна проводитиме переважно завдання оборонного рівня. А якщо десь таки наступатимуть, то це будуть засоби дальнього ураження: авіація, далекобійні ракети та безпілотники.

"Три види наступальних операцій у цьому році, і, найімовірніше, не більше. У такому режимі можна проводити наступальні дії, знищуючи російську армію", – припустив полковник запасу ЗСУ.

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