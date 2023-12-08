Де росіяни можуть піти в наступ найближчим часом: естонська розвідка вважає ситуацію напруженою

За оцінками розвідки Естонії, росіяни тиснуть на Сили оборони України, тож варто очікувати активізації бойових дій. Голова естонської розвідки Антс Ківісельг висловив свою думку стосовно ситуації на фронті, читайте про це на 24 Каналі.

Естонська розвідка постійно моніторить ситуацію стосовно війни Росії проти України. Відповідно до останніх прогнозів, військовий бюджет Росії дозволить ворогу вести війну так само інтенсивно, а найближчими тижнями окупанти будуть бити по інфраструктурі. Серед таких об'єктів назвали енергетичну систему, транспорт, підприємства, склади, телекомунікаційні центри.

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Як в Естонії оцінюють ситуацію на фронті

Ситуація в Україні стає напруженою. Загальна інтенсивність боїв знову зросла порівняно з попереднім тижнем, приблизно на чверть. Росія намагається повернути ініціативу на всіх лініях фронту, але, попри це, серйозних змін на передовій нема,

– сказав Ківісельг.

Окупанти пруть на Авдіївку, і там зараз найгарячіше. Вони змінили свою тактику наступу: якщо раніше це були прямі піхотні удари, то зараз – дальні переслідування. Це ускладнює перегрупування українських підрозділів, а також створення та укріплення оборонних позицій.

На яких напрямках наступають росіяни

Окрім Авдіївського напрямку Ківісельг назвав інші напрямки, також на Сході України. Це Бахмутський та Мар'їнський – там посилився вогонь із непрямого наведення.

Оскільки загарбники почали перегруповувати свої сили, це може означати, що найближчими тижнями в Україні можуть початися ще більш інтенсивні наступальні дії. Утім, Україна тримає оборону, зокрема на лівому березі Дніпра, а росіяни не орієнтуються на місцевості та потрапляють на свої мінні поля.

Цього тижня окупанти втратили близько 10 тисяч пораненими або вбитими. Це значна цифра.

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Росіяни хочуть подарувати Авдіївку Путіну під ялинку

Ворог суне на Авдіївку, бо сподівається зробити Путіну подарунок до 14 грудня – дня, коли господар Кремля буде спілкуватися з народом. Під час прямої лінії Путін хоче продемонструвати успіхи на фронті. Але за два місяці, відколи штурмують Авдіївку, окупантам нічого не вдалося.