Планували з осені 2025 року: майор ЗСУ в запасі сказав, що задумала Росія на фронті
- Росія розпочала масштабний наступ на фронті, зосередившись на Сумському, Харківському, Запорізькому, Сіверському та Херсонському напрямках.
- Чисельність російських військ не збільшується, але вони намагаються досягти локальної переваги, переміщаючи війська між напрямками.
- Росіяни зосереджуються на вузьких ділянках фронту для концентрації сил, але їхні загальні втрати не компенсуються.
Росіяни активізувалися по всій лінії фронту. Нинішні наступальні дії Росії вже можна вважати початком наступальної масштабної операції.
Про це сказав в ефірі 24 Каналу військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. Він розповів, це є початком тієї самої наступальної кампанії, яку росіяни планували ще з осені минулого року.
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На яких напрямках ворог активізувався
Попередньо він мав початись весною 2025 року. Її тривалість майже до кінця року. Ворог планував зосередити свої сили на Північному напрямку – Сумському й Харківському, а також на Південному – Запорізькому, Сіверському та Херсонському.
На Східному фронті триває тиск на Покровськ. Там регулярно відбувається до третини, а іноді й половина всіх бойових зіткнень на фронті. Росіяни знову звужують фронт – обирають вузьку ділянку для наступу, щоби сконцентрувати перевагу в живій силі та техніці. Це стратегічно важливий момент,
– сказав Олексій Гетьман.
Він додав, що загальна чисельність російських військ на фронті не збільшується. Навпаки – вона повільно зменшується, бо росіяни несуть втрати. Вони можуть частково поповнювати склад новобранцями – у різний спосіб. За оцінками, щомісяця їм вдається поповнити до 30 – 35 тисяч, але втрати становлять приблизно стільки ж. Тобто існує незначний від’ємний баланс у живій силі.
Саме тому вони концентруються на окремих ділянках фронту. Переміщаючи війська з інших напрямків, намагаються досягти локальної чисельної переваги. Проте іноді це подається в інформаційному полі так, ніби вони перекидають нові сили з глибокого тилу – з Сибіру чи Далекого Сходу, ніби формують додаткові потужні угруповання по всій лінії фронту. Але це не відповідає дійсності,
– сказав Олексій Гетьман.
Він додав, що чисельність їхньої армії не зростає. Саме тому вони обирають тактику звуження фронту – тобто переміщують частину військ з одних напрямків на інші, щоб на конкретній ділянці зробити спробу досягти хоча б якогось суттєвого результату.
Він підсумував, що в умовах гібридної війни інформаційна складова має величезне значення. Коли ми подаємо дані про "збільшення" сил, потрібно уточнювати: йдеться не про нову мобілізацію, а про переміщення військ з інших ділянок фронту.