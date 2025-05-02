Планували з осені 2025 року: майор ЗСУ в запасі сказав, що задумала Росія на фронті

Росіяни активізувалися по всій лінії фронту. Нинішні наступальні дії Росії вже можна вважати початком наступальної масштабної операції.

Про це сказав в ефірі 24 Каналу військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. Він розповів, це є початком тієї самої наступальної кампанії, яку росіяни планували ще з осені минулого року.

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На яких напрямках ворог активізувався

Попередньо він мав початись весною 2025 року. Її тривалість майже до кінця року. Ворог планував зосередити свої сили на Північному напрямку – Сумському й Харківському, а також на Південному – Запорізькому, Сіверському та Херсонському.

На Східному фронті триває тиск на Покровськ. Там регулярно відбувається до третини, а іноді й половина всіх бойових зіткнень на фронті. Росіяни знову звужують фронт – обирають вузьку ділянку для наступу, щоби сконцентрувати перевагу в живій силі та техніці. Це стратегічно важливий момент,

– сказав Олексій Гетьман.

Він додав, що загальна чисельність російських військ на фронті не збільшується. Навпаки – вона повільно зменшується, бо росіяни несуть втрати. Вони можуть частково поповнювати склад новобранцями – у різний спосіб. За оцінками, щомісяця їм вдається поповнити до 30 – 35 тисяч, але втрати становлять приблизно стільки ж. Тобто існує незначний від’ємний баланс у живій силі.

Саме тому вони концентруються на окремих ділянках фронту. Переміщаючи війська з інших напрямків, намагаються досягти локальної чисельної переваги. Проте іноді це подається в інформаційному полі так, ніби вони перекидають нові сили з глибокого тилу – з Сибіру чи Далекого Сходу, ніби формують додаткові потужні угруповання по всій лінії фронту. Але це не відповідає дійсності,

– сказав Олексій Гетьман.

Він додав, що чисельність їхньої армії не зростає. Саме тому вони обирають тактику звуження фронту – тобто переміщують частину військ з одних напрямків на інші, щоб на конкретній ділянці зробити спробу досягти хоча б якогось суттєвого результату.

Він підсумував, що в умовах гібридної війни інформаційна складова має величезне значення. Коли ми подаємо дані про "збільшення" сил, потрібно уточнювати: йдеться не про нову мобілізацію, а про переміщення військ з інших ділянок фронту.