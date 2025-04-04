Росія має успіхи на Півдні: DeepState оновили карту фронту

Останнім часом Росія посилює штурми українських позицій на Півдні. Запорізьку область називають одним із ймовірних напрямків весняного чи літнього наступу окупантів.

Наразі на Півдні ситуація контрольована, але складна. Ворог намагається захопити певні українські позиції. Втім, у Силах оборони кажуть, що у такий спосіб противник вирішує свої тактичні завдання. Наразі ознак підготовки до великого наступу на цій ділянці фронту немає, передає 24 Канал.

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Де росіяни просунулися

За даними DeepState, ворог мав просування на Оріхівському напрямку. Так, він пройшов вперед біля Кам'янського – села у Василівській міській громаді Василівського району Запорізької області.

Де розташоване Кам'янське: дивіться на карті

Складна ситуація склалася на Торецькому напрямку. Він залишається одним із найгарячіших на фронті. На жаль, нещодавно тут росіяни теж мали просування у самому Торецьку.

Де просунувся ворог: дивіться на карті

До слова, раніше в ЗСУ розповідали, що за Торецьк тривають міські бої, і окупанти застосовують різні тактики для обходу українських військ. Так, загарбники спробували використати підземні тунелі, щоб пройти до українських позицій в Торецьку.