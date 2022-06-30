Де там наш Севастополь, – Данілов промовисто відреагував на звільнення Зміїного

Збройні Сили України відвоювали острів Зміїний у Чорному морі. Тепер прийшов час деокупувати й півострів Крим, який був анексований Росією у 2014 році.

Зміїний – або український, або безлюдний, – Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов відреагував на звільнення Зміїного від росіян. Данілов натякнув на те, що прийшов час деокупувати анексований Крим.

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"Де там наш Севастополь?!", – лаконічно написав Данілов і додав промовисте фото.



Скриншот з твітера Олексія Данілова

Також секретар РНБО зазначив, що острів Зміїний може бути або українським, або безлюдним. Після того, як росіяни втекли зі Зміїного, на ньому нікого не залишилося. Лишень, ймовірно, залишки спаленої російської техніки та тіла окупантів.



Скриншот з твітера Олексія Данілова

Збройні Сили України звільнили острів Зміїний: що відомо

Російським військовим вдалося тимчасово окупувати острів Зміїний, де вони розпочали нарощувати протиповітряну оборону. Острів має стратегічне значення для контролю Чорного моря.

У червні Збройні Сили України помітно наростили кількість ударів по Зміїному. У середу, 30 червня, ЗСУ нарешті звільнили острів від загарбників. Українські ракетні та артилерійські підрозділи завдали ударів по острову Зміїний, після чого російські війська покинули свої позиції.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти не витримали масованої атаки з боку ЗСУ. Важливу роль у звільненні острова відіграли самохідні гаубиці "Богдана".

Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що операція на Зміїному все ще триває. Вона повідомила, що перед поверненням українських сил на острів ЗСУ мають переконатися, що окупанти повністю покинули його. Тільки після цього будуть приймати рішення щодо фізичного повернення на Зміїний.

Російське військово-політичне керівництво цілком очікувано не насмілилися визнати поразку. У Кремлі заявили про нібито "жест доброї волі".

Позицію Росії висміяв радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, росіяни вчергове намагаються показати свою поразку як щось таке, що було заплановане.

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