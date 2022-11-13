Які відключення світла запланували на 14 листопада
Джерело:Укренерго
Для стабілізації енергосистеми в Україні знову запроваджують планові відключення. Вони діятимуть у восьми областях.
Про це повідомили в національної енергетичної компанії Укренерго. Зазначили, що відключення діятимуть з 00:00 до 24:00.
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Перебої зі світлом будуть у таких областях:
- Київській;
- Чернігівській;
- Черкаській;
- Житомирській;
- Сумській;
- Харківській;
- Полтавській;
- Донецькій.
Варто економити електроенергію
В Укренерго наголосили, що досі ліквідують наслідки пошкодження об'єктів енергосистеми російськими ракетами та дронами. Це потрібно, щоб в усіх українців було світло.
Будь ласка, не залишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання, – розповіли енергетики.
Як користуватися електричними приладами в умовах дефіциту електроенергії / Інфографіка 24 каналу
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Відключення світла в Україні: останні новини
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