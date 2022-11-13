Які відключення світла запланували на 14 листопада

Для стабілізації енергосистеми в Україні знову запроваджують планові відключення. Вони діятимуть у восьми областях.

Про це повідомили в національної енергетичної компанії Укренерго. Зазначили, що відключення діятимуть з 00:00 до 24:00.

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Перебої зі світлом будуть у таких областях:

Київській;

Чернігівській;

Черкаській;

Житомирській;

Сумській;

Харківській;

Полтавській;

Донецькій.

Варто економити електроенергію

В Укренерго наголосили, що досі ліквідують наслідки пошкодження об'єктів енергосистеми російськими ракетами та дронами. Це потрібно, щоб в усіх українців було світло.

Будь ласка, не залишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання, – розповіли енергетики.



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