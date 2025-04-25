Вже відгриміла понад сотня боїв: Генштаб розкрив найгарячіші точки на фронті

Окупанти продовжують тиснути на українські позиції по всій лінії фронту. Наші захисники мужньо дають відсіч ворогові.

Загалом від початку цієї доби відбулося 116 боєзіткнень. Генштаб розповів про ситуацію на фронті станом на 22:00 25 квітня, передає 24 Канал.

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Де точилися бої з окупантами.

На Куп'янському напрямку ворог здійснив 4 штурми позицій наших оборонців у районі Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців в бік Рідкодуба, Дружелюбівки, Новосергіївки, Нового Миру, Серебрянки та поблизу Новоєгорівки, Нового, Торського. Наразі українські захисники відбивають чотири атаки противника.

На Сіверському напрямку сили оборони зупинили 2 наступальні дії загарбників у бік Григорівки.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 5 боєзіткнень у районі Часового Яру та в напрямку Маркового і Білої Гори. Один бій триває до цього часу.

На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районі Дачного, Торецька та в напрямку Плещіївки, Щербинівки, Диліївки. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку росіяни 31 раз намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Єлизаветівка, Преображенка, Андріївка, Стара Миколаївка, Лисівка, Котлине, Новоолександрівка та в напрямку Миролюбівки, Романівки, Малинівки. До цього часу тривають шість боєзіткнень.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 12 ворожих штурмів позицій наших військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Веселе, Новосілка, Привільне та в напрямку Вільного Поля, Одрадного. Ще 4 боєзіткнення тривають до цього часу.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази намагався просунутися поблизу населених пунктів Новоданилівка та Степове.

На Придніпровському напрямку відбулось одне боєзіткнення з противником.

На Курському напрямку противник протягом доби провів 25 штурмів позицій українських підрозділів. Наразі триває одне боєзіткнення.