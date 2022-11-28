Готують ешелоновану оборону: в ISW показали, де і як росіяни окопуються на Лівобережжі Дніпра

Російські військові, які втекли на Лівобережжя Дніпра, чітко розуміють, що ЗСУ можуть перейти річку, продовживши свою контрнаступальну операцію. Саме тому ворог вже почав рити траншеї та укріплювати свої позиції вздовж критично важливих ліній зіткнення на Сході Херсонської області.

Про це заявили аналітики з американського Інституту вивчення війни.

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Де ворог намагається укріпитися

Супутникові знімки показують, що російські війська приділяють першочергову увагу риттю окопів і спорудженню протитанкових укріплень вздовж ліній розмежування, які з'єднують російські війська на східному (лівому) березі Дніпра з південно-східними тиловими районами в Херсонській області та Криму, а також зі східними тиловими районами навколо Мелітополя, Запорізька область.

Більшість цих польових фортифікаційних споруд розташовані безпосередньо на самих лініях розмежування і здебільшого орієнтовані перпендикулярно до самих доріг.

Таким чином, вони більше схожі на добре продумані блокпости, ніж на частини цілісних оборонних ліній, які простягаються через декілька полів. Російські війська також потужно укріпили 3-кілометрову смугу землі, що відокремлює Кінбурнську косу від материкової частини Херсонської області, а також уздовж пляжів на Південь і Схід від цієї смуги,

– зазначили фахівці.



Де розташовані позиції ворога на Херсонщині / Фото ISW

Російські оборонні позиції свідчать про те, що російське військове керівництво розглядає перспективу українського контрнаступу через річку Дніпро як серйозну загрозу. Російські війська ймовірно очікують, що українські війська займуть Кінбурнську косу, але мають намір не допустити їхнього просування на материкову частину Херсонської області.

Багатошарові лінії оборони надають російським військам кілька запасних позицій на випадок, якщо одна оборонна лінія впаде, а інші залишаться неушкодженими.

Який вигляд мають оборонні позиції росіян / Фото Maxar

Яка зараз ситуація на Херсонщині

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань 24 листопада інформував, що Росія посилює обстріли Херсона. Окупанти ведуть обстріли зі ствольної артилерії. У відповідь ЗСУ масово підривають ворожі склади на Херсонщині.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що росіяни, тікаючи з правого берега Дніпра, хотіли покращити своє становище. Однак опинилися в ще більш суїцидально-патовій ситуації, тому що лівобережна частина Херсонщини є ще більш відкритою територією.

Так, після звільнення правобережної частини Херсонщини наші бійці змогли більш вдало розмістити ствольну та реактивну артилерію. Отже, ствольною артилерією ЗСУ можуть забезпечувати собі вплив по лінії від Скадовська. А реактивною – навіть до північно-західних локацій тимчасово окупованого півострова Крим.

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