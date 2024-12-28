Наталія Гуменюк знову з'явилася в ЗМІ: де зараз працює ексречниця Сил оборони Півдня

Колишню речницю Сил оборони Півдня знову помітили в інфопросторі. Наталія Гуменюк давала коментар журналістам у новій посаді.

На телеканалі "Ми — Україна" в рамках національного телемарафону вийшов сюжет про реабілітаційний центр у Карпатах для захисників та їхніх родин. Коментар журналістам якраз давала Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.

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Гуменюк отримала нову посаду

У титрах її позначили як представницю Головного управління психологічної підтримки персоналу ЗСУ. Полковниця виклала цей репортаж на своїй сторінці у Facebook, підписавши так: "Важлива частина роботи сьогодні. Реабілітація військових в Карпатах".

Крім цього сюжету, жодних згадок про нову роботу Гуменюк на її сторінці немає.

Нагадаємо, що 5 червня 2024 року стало відомо, що полковницю призначили заступницею начальника управління комунікацій ОК "Південь". Втім, вже наступного дня її звідти звільнили і призначили на посаду, яка не пов'язана з медіа.

Раніше Наталія Гуменюк очолювала пресслужбу Сил оборони Півдня. Втім, низка журналістів і медіа написали спільну заяву з проханням звільнити Гуменюк з посади речниці ОК "Південь". Причиною цього стали звинувачення у забороні висвітлювати воєнні злочини Росії в зоні відповідальності полковника.