Де зараз найгарячіше на фронті: Веніславський назвав напрямки

Російські окупанти досі не полишають спроб захопити Південь та Схід. Там тривають найзапекліші бої.

Однак наші оборонці їм професійно протистоять. Про це в ефірі 24 каналу сказав народний депутат Федір Веніславський.

До теми Ворогу не вдається йти у наступ: карта бойових дій станом на 30 квітня

За його словами, на жодному з напрямків їм не вдалося досягти своїх цілей.

Найгарячіша фаза війни зараз триває по таких напрямках:

з боку окремих районів Луганської та Донецької областей;

з боку Запоріжжя у бік Донецької області;

зі сторони Харківської області, з Ізюма у напрямку Барвінкового.

Однак у зв'язку з тим, що ворог зазнає значних втрат, вони зараз перекидають додаткові підрозділи на Ізюм, щоб мати можливість активізувати свій наступ,

– зазначив Веніславський.

Разом з тим нардеп чітко переконаний, що до тих заявлених дат, які для росіян є символічними, ворог точно не матиме успіхів, якими може похизуватися на параді 9 травня.

Що кажуть у Генштабі

За даними Генштабу, росіяни проводять наступальні дії, щоб повністю захопити Донецьку та Луганську області.

Це дозволить їм отримати сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму.

Вздовж лінії зіткнення та у прикордонних районах окупанти гатять по позиціях Збройних Сил України та цивільній інфраструктурі з артилерії та авіації.

Наші оборонці активно та впевнено дають відсіч російським загарбникам, які прийшли на нашу землю. Втрати ворога – колосальні. Вони демотивують інших російських військових долучатися до війни. Про це свідчать перехоплені розмови СБУ.



Бойові дії в Україні станом на ранок 30 квітня / Карта Liveuamap