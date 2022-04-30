Де зараз найгарячіше на фронті: Веніславський назвав напрямки
Російські окупанти досі не полишають спроб захопити Південь та Схід. Там тривають найзапекліші бої.
Однак наші оборонці їм професійно протистоять. Про це в ефірі 24 каналу сказав народний депутат Федір Веніславський.
До теми Ворогу не вдається йти у наступ: карта бойових дій станом на 30 квітня
За його словами, на жодному з напрямків їм не вдалося досягти своїх цілей.
Найгарячіша фаза війни зараз триває по таких напрямках:
- з боку окремих районів Луганської та Донецької областей;
- з боку Запоріжжя у бік Донецької області;
- зі сторони Харківської області, з Ізюма у напрямку Барвінкового.
Однак у зв'язку з тим, що ворог зазнає значних втрат, вони зараз перекидають додаткові підрозділи на Ізюм, щоб мати можливість активізувати свій наступ,
– зазначив Веніславський.
Разом з тим нардеп чітко переконаний, що до тих заявлених дат, які для росіян є символічними, ворог точно не матиме успіхів, якими може похизуватися на параді 9 травня.
Що кажуть у Генштабі
- За даними Генштабу, росіяни проводять наступальні дії, щоб повністю захопити Донецьку та Луганську області.
- Це дозволить їм отримати сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму.
- Вздовж лінії зіткнення та у прикордонних районах окупанти гатять по позиціях Збройних Сил України та цивільній інфраструктурі з артилерії та авіації.
Бойові дії в Україні станом на ранок 30 квітня / Карта Liveuamap