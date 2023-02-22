ПВК "Вагнера" на сьогодні вже закінчилася, – український військовий

Ще кілька місяців тому на Бахмутському напрямку переважали бійці з ПВК "Вагнера". Однак через величезні втрати зараз їх замінили на регулярну російську армію.

Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, заступник командира третьої окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов. Він зауважив, що в ПВК "Вагнера" пауза до нової хвилі мобілізації в Росії.

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Кудряшов повідомив, що було знищено велику кількість особового складу ПВК "Вагнера" на околицях Бахмута.

На мою думку, ПВК "Вагнера" закінчила своє існування в тому форматі, в якому вона анонсувала дії на території нашої країни,

– повідомив військовий.

"Отримали по зубах" в Бахмуті

Одним із аспектів існування вагнерівців, на думку військового, залишається перекидання цієї бойової одиниці на інші напрямки фронту. Нині вагнерівці, "отримавши по зубах в Бахмуті", вже не такі боєздатні, якими були до цього.

ПВК "Вагнера" на сьогодні закінчилася,

– додав Кудряшов.

Однак ПВК нині ще не знищена повністю. Боєць переконаний, що з підходом офіцерів управління вагнерівців, ПВК не буде знищена, поки не буде знищена вся Російська імперія.

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