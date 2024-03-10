У ВМС пояснили, де зараз російський корабель "Циклон"
Росія тримає ракетоносії у морях, які вона може використати для обстрілів України. Водночас у ВМС розповіли про місце перебування одного із них.
Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у етері телемарафону розповів, що росіяни тримають у Криму мінімальну кількість кораблів. Там перебувають ті, яким немає місця у пунктах базування в Росії.
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У Криму перебуває "Циклон"
За його словами, серед одиниць, які можна вважати більш-менш суттєвими, це корабель "Циклон". Мовиться про малий ракетний корабель, який використовують як прикриття для ППО.
Це той корабель, який жодного разу ракети запустити не зміг. Росіяни були вимушені передислокувати свої активи у Новоросійськ, зокрема свої ракетоносії,
– зазначив речник ВМС ЗСУ.
Причина того, що росіяни виводять свої кораблі в Криму, у тому, що там тепер небезпечно для цих суден, адже Україна поступово перетворює Чорноморський флот на підводний.
Україна продовжує позбавляти ворога свободи в морі
- Так, спецпризначенці ГУР 5 березня влучно атакували патрульний корабель "Сергій Котов". У розвідці Великої Британії на це відреагували. Новий звіт присвятили блискавичній і влучній роботі ГУР МО. Адже її бійці змогли потопити корабель "Сергій Котов" поблизу Керченської протоки у східній частині Чорного моря.
- Як зазначають у розвідці Великої Британії, "Сергій Котов" ввели до складу Чорноморського флоту лише у липні 2022 року. І що він уже раніше був об'єктом обстрілу з боку американських підводних дронів у липні та вересні 2023 року.
- Пишуть, що для атаки ГУР МО використовували надводні дрони "Магура V5". Мовиться про той самий тип безпілотників, якими атакували великий десантний корабель "Цезарь Куніков" 14 лютого 2024 року.