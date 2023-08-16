Перетягнув всю сім'ю: невістку Медведчука помітили у Москві, там же "навчається" його донька
Дружина сина Оксани Марченко засвітилася у Москві. Вочевидь, туди перебралися всі родичі кума Путіна.
Дружина сина Оксани Марченко Катерина Чернишук опублікувала фото з магазина, який розташований недалеко від Кремля
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Невістка Медведчука знайшлася у Москві
Журналіст Максим Савчук повідомив, що Чернишук була помічена у розкішному бутику в Москві.
На свою аватарку в телеграмі вона поставила фото з магазину, інтер'єр якого легко знайшли за допомогою пошуку в Google.
У сукні модного бренду D&G жінка відвідала магазин елітного одягу Julitoo – за декілька кварталів від Кремля, тобто в самому центрі Москви. Фон на фото ідентичний з інтер'єром цього магазину.
Раніше журналісти виявили, що дочка Медведчука також навчається у Москві.
Де живе похресниця Путіна
- Дар'я Медведчук зараз навчається у Москві. Журналісти дізналися про це з наказу про її зарахування на факультет "Вища школа бізнесу" Вищої школи економіки від 31 серпня 2021 року, опублікованого на сайті ВНЗ.
- Цікаво, що її зарахували до ВШЕ за особливою процедурою для іноземців. Цей спосіб вступу дає можливість іноземним громадянам не складати ЄДІ – замість нього треба скласти внутрішні вступні іспити вишу.
- Навчається Дар'я теж доволі "успішно". Університет двічі намагався відрахувати її, однак через тиск та погрози таки залишив похресницю Путіна в стінах вишу. Тепер вона просто посідає останнє місце в рейтингу успішності студентів.
- Її матір Оксана Марченко, згідно з даними ЗМІ, теж перебуває у Москві.