Не належить собі: у ГУР розповіли, чи знають, де перебуває Янукович
У ГУР трохи розповіли про долю Віктора Януковича. Нагадаємо, що його заочно засудили в Україні до 13 років позбавлення волі за державну зраду.
Представник ГУР МО Андрій Юсов в етері телемарафону наголосив, що такі люди, як Віктор Янукович, часто самі собі не належать. Український розвідник додав, що четвертий президент України перебуває під наглядом, передає 24 Канал.
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Що в ГУР розповіли про Януковича
Український розвідник заявив, що російські загарбники охороняють колишнього президента України. Ба більше, він перебуває під наглядом окупантів.
Він (Янукович – 24 Канал) – охоронювана особа. І тут важливий чинник, що (росіяни – 24 Канал) не лише охороняють, а й стежать. Можемо ще раз наголосити, що це люди, які часто самі собі не належать. Тому, звичайно, він перебуває під наглядом,
– сказав представник ГУР.
Юсов дав зрозуміти, що українській розвідці відомо місцеперебування Януковича. ГУР проводить збір інформації й по інших державних зрадниках, а також по воєнних злочинцях.
Останні новини про Януковича
- Як нещодавно повідомлялося, українські правоохоронці встановили, коли саме четвертий голова держави наказав силовикам відкрити вогонь по майданівцях. За даними слідства, Янукович віддав відповідний наказ тодішньому голові МВС Віталію Захарченко 20 лютого 2014 року зі своєї резиденції "Межигір'я".
- Нагадаємо, восени 2023 року завершилося розслідування найбільшої справи Майдану. ДБР звинуватило у злочинах не тільки четвертого президента України, а й тодішнього голову МВС, його заступника, тодішнього голову СБУ та його першого заступника, а також інших високопосадовців часів Януковича.
- Раніше секретар РНБО Олексій Данілов вказав на одну з фатальних помилок, якої припустився президент втікач. За його словами, Янукович остаточно втратив контроль через ситуацію, що пов'язана з його поїздкою до Китаю.