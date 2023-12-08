Не належить собі: у ГУР розповіли, чи знають, де перебуває Янукович

У ГУР трохи розповіли про долю Віктора Януковича. Нагадаємо, що його заочно засудили в Україні до 13 років позбавлення волі за державну зраду.

Представник ГУР МО Андрій Юсов в етері телемарафону наголосив, що такі люди, як Віктор Янукович, часто самі собі не належать. Український розвідник додав, що четвертий президент України перебуває під наглядом, передає 24 Канал.

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Що в ГУР розповіли про Януковича

Український розвідник заявив, що російські загарбники охороняють колишнього президента України. Ба більше, він перебуває під наглядом окупантів.

Він (Янукович – 24 Канал) – охоронювана особа. І тут важливий чинник, що (росіяни – 24 Канал) не лише охороняють, а й стежать. Можемо ще раз наголосити, що це люди, які часто самі собі не належать. Тому, звичайно, він перебуває під наглядом,

– сказав представник ГУР.

Юсов дав зрозуміти, що українській розвідці відомо місцеперебування Януковича. ГУР проводить збір інформації й по інших державних зрадниках, а також по воєнних злочинцях.

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