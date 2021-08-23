Де ж ті червоні лінії, – Джемілєв порівняв Росію з шакалами, а Захід з левами

Мустафа Джемілєв пригадав, що кримські татари потерпають від окупації Росією Криму. Він заявив, що режим російської окупації є гіршим за радянський.

Джемілєв заявив, що сподівається, що західні держави допоможуть Україні повернути окупований Росією Крим. Про це він сказав на саміті Кримської платформи 23 серпня.

До теми У Ялті з підписом Росії, – Зеленський спрогнозував останній саміт Кримської платформи

Джемілєв запевнив, що окупація Росією гірша за радянську

Лідер кримськотатарського народу пригадав, що кримські татари після депортації та геноциду 1944 року, понад пів століття вели боротьбу за свої демократичні права та можливість повернутись на Батьківщину. А тепер "народ знову опинився під владою окупаційного режиму, який за всіма параметрами гірше радянського".

Мустафа Джемілєв розповів, що 4 місяці тому президент Франції у виступі сказав, що вторгнення Росії в Україну – наслідок необґрунтованої колективної довіри західних країн до Росії й що зараз "слід визначити чіткі "червоні лінії".

Для нас це досить обнадійливі слова. Оскільки, мається на увазі, що західні країни та світова спільнота вживуть заходів, щоб перешкодити агресивній політиці Росії. І тут для нас є дуже важливим питання – де ця "червона лінія" проходить і скільки до неї залишилось,

– заявив Джемілєв.

Він пригадав дії Росії – зокрема ситуацію в Придністров'ї, Грузії, Україні, Сирії, кібератаки, отруєння опозиціонера Олексія Навального та багато іншого.

"...Хіба це не свідчить, що Росія давно перейшла всі можливі лінії", – сказав Мустафа Джемілєв.

Царство шакалів триває доти, поки не прокинуться і не підіймуться на ноги леви, – Джемілєв

Він запевнив, що розуміє: "Кожна країна керується власними інтересами, але хіба не в інтересах усіх країн жити у світі, де діє право, а не сила?". Лідер кримськотатарського народу додав, що хіба не зрозуміло – якщо залишиться безкарним захоплення території однієї країни, то жодна країна не зможе почуватись у безпеці.

У кримських татар є приказка – царство шакалів триває доти, поки не прокинуться і не підіймуться на ноги леви. Ми дуже сподіваємося, що світова спільнота скоро підніметься на ноги, щоб на нашій землі запанувало право, а не груба сила,

– сказав Джемілєв.

Джемілєв пригадав, що самій цій меті присвячена Кримська платформа та декларація, яку підписали країни.

Коротко про саміт Кримської платформи