На кістках сім'ї, у якої віджав землю: ЗМІ розповіли, як Паша "Мерседес" будував свій маєток

Одіозного намісника Києво-Печерської Лаври, що донедавна була під окупацією УПЦ Московського патріархату, відправили під варту після оголошення підозри. Після того журналісти провели розслідування щодо історії будинку, в якому живе священнослужитель.

Нещодавно мережу сколихнули, розсмішили та обурили фотографії з помешкання скандального намісника Лаври Паші "Мерседеса". Однак важливо також знати історію одного з будинків ченця. Якщо коротко: збудував митрополит особняк на кістках сім'ї, у якої незаконно відібрав землю.

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Якщо ти намісник Лаври, тобі "дозволено усе"

Розпочинається ця історія 1913 року. Саме від того часу в Києві на вулиці Землянській, 10 жила родина Береговенків. Уже 1941 року Друга світова війна прийшла на землі, що були під контролем Радянського Союзу від початку його заснування.

Тоді під час бомбардувань фашистами столиці України цей будинок було зруйновано. Як відомо, загинули троє членів родини: дві дівчинки та пані літнього віку. ЗМІ пишуть, що поховали їх під час війни там же – на рідному обійсті.

Єдиним, хто вижив, кого солдати дістали з-під уламків, був однорічний Вітя. Через роки разом із мамою він наново відбудував будинок. Після смерті всіх рідних (останньою 1987 року померла мама) Віктор став єдиним спадкоємцем і власником всього домоволодіння, що підтверджується рішенням суду від 21 листопада 1987 року та свідоцтвом про право на спадщину,

– пишуть журналісти.

Наприкінці 90-х, коли почалася хвиля приватизації, Віктор Береговенко звернувся до Печерської держадміністрації, аби приватизувати земельну ділянку. Однак зіткнувся він з "бюрократією" – чиновники ганяли чоловіка по колу, допоки у жовтні 2000 року будинок не підпалили невідомі. Від маєтку залишився лише фундамент.



Де розташована ділянка, яку віджав Паша "Мерседес" / Скриншот з карт

Всього-на-всього за рік після пожежі Віктор дізнався, що Київрада віддала його ділянку у володіння двом "святим отцям". Ними виявили, як можна здогадатися, намісник Києво-Печерської лаври (на той час єпископ) Павло та Блаженніший митрополит Київський та всієї України Володимир.

Важливо додати, що рішення Київради датоване тим самим днем, коли нотаріус видав Віктору Береговенку свідоцтво про право на спадщину. За ним чоловікові належало усе домоволодіння, однак за нього потрібно було потрібно ще поборотися.

Цей процес тривав за участі судів різних рангів та поліції аж до 2007 року. Домогтися справедливості Береговенку не вдалося, адже на стороні "ченців" були як і чиновники, так судді з поліцією. До того ж уже 2008 року Паша "Мерседес" став депутатом Київради від "Партії регіонів" Віктора Януковича.

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Вартість володінь Паші "Мерседеса"

Згідно з даними Реєстру прав власності на нерухоме майно, будинок на вулиці Землянській, 10а станом на 2023 року належить безпосередньо митрополиту Павлу. До речі, у паспорті він записаний як Петро Дмитрович Лебідь.

Площа скромного маєтку становить 545 квадратних метрів, а житлова – 104.

Вартість землі у цьому елітному районі становить понад сто тисяч доларів за одну сотку; ділянка митрополита – 10 соток, тому її ціна – щонайменше мільйон.

Також Паша "Мерседес" має будинки, які розташовані у селі Вороньків Бориспільського району. Один з них – величезний майновий комплекс на вулиці Українській, другий – на вулиці Молодіжній. Власне, саме тут за рішенням суду і має бути під домашнім арештом митрополит.

Розкішні володіння митрополита Павла: переглядайте матеріали зі статті OBOZREVATEL