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      Де наразі перебуває Томос: ЗМІ повідомляють, що документ з Софії забрали спецслужби

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      Томос про автокефалію ПЦУ забрали спецслужби з Софії Київської, – ЗМІ
      Томос про автокефалію ПЦУ забрали спецслужби з Софії Київської, – ЗМІ / Getty Images

      Томосу про автокефалію Православної церкви України більше немає у приміщенні Трапезної церкви Софії Київської. Де перебуває документ, наразі невідомо.

      Як переконують журналісти ТСН з посиланням на представників храму, Томос забрали співробітники спецслужб ще напередодні, 7 січня, увечері, однак куди саме – невідомо.

      Читайте також: Кому Україна має завдячувати за Томос: красномовна заява Порошенка

      Священнослужителі також розповіли, що історичний документ на баланс не брали, відтак не відповідають за його місцеперебування.

      Крім того, у виданні зазначають, що Томос, імовірно, у майбутньому у Софії Київській не розміщуватимуться, а його можуть перенести до Михайлівського Золотоверхого собору, де наразі розташовується резиденція митрополита ПЦУ Епіфанія.

      Нагадаємо, раніше поширювалася інформація, що найближчими днями Томос знову можуть повернути до Стамбула, оскільки документ ще мають підписати всі члени Синоду Вселенського патріархату. Після цієї процедури його знову літаком доправлять до України, і тут документ буде зберігатися в особливих умовах.

      Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      Як відбувався процес отримання Україною Томосу?19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.

      Так, на початку вересня Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві. Згодом вони їздили по українських церквах і розмовляли зі священиками.

      У жовтні у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт вищезазначених екзархів. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію української православної церкви.
      9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

      5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.

      6 січня історичний документ від Варфоломія офіційно отримала ПЦУ. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

      Україна отримала Томос про автокефалію ПЦУ: дивіться відео 

       

      як розгортаються події після отримання україною томосу:
      Теги: Новини України Томос Православна церква України Релігія Новини політики Новини Києва ЗМІ
      Джерело: 24 Канал
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