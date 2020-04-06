Де поселять київських безхатченків під час карантину

Під час спалаху коронавірусу столичних безхатченків закликають поселитись у будинок соціального піклування. Також людям з вулиці запропонують роботу.

Київська влада обіцяє під час спалаху COVID-19 допомагати безхатченкам з харчами, про це повідомив на брифінгу в Києві мер столиці Віталій Кличко.

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Безхатченки – вразлива категорія населення, їм складно дотримуватись норм елементарної гігієни і вони можуть бути носіями інфекції. Радимо їм поселятись до будинку соціального піклування на вулиці Суздальській. Проживання там повністю безкоштовне,

– розповів Кличко.

Мер зазначив, що людям з вулиці місто пропонує роботу: вакансії є, проте з невеликими заробітними платами.

Щодо харчування під час карантину, то продовжують працювати продовольчі пункти біля Центрального, Дарницького, Приміського вокзалів. Соціальні працівники проводять щоденну дезінфекцію цих пунктів.

Загалом у столиці України зафіксовано вже 267 випадків зараження COVID-19. За цим показником Київ випереджає всі інші регіони країни. Зауважимо, що вже 4 людини померли від коронавірусу в Києві.



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