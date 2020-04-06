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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Де поселять київських безхатченків під час карантину

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      Безхатченкам пропонують місце для проживання / UBR

      Під час спалаху коронавірусу столичних безхатченків закликають поселитись у будинок соціального піклування. Також людям з вулиці запропонують роботу.

      Київська влада обіцяє під час спалаху COVID-19 допомагати безхатченкам з харчами, про це повідомив на брифінгу в Києві мер столиці Віталій Кличко.

      До теми У Києво-Печерській лаврі зафіксували 4 випадки зараження COVID-19

      Безхатченки – вразлива категорія населення, їм складно дотримуватись норм елементарної гігієни і вони можуть бути носіями інфекції. Радимо їм поселятись до будинку соціального піклування на вулиці Суздальській. Проживання там повністю безкоштовне,
      – розповів Кличко.

      Мер зазначив, що людям з вулиці місто пропонує роботу: вакансії є, проте з невеликими заробітними платами.

      Щодо харчування під час карантину, то продовжують працювати продовольчі пункти біля Центрального, Дарницького, Приміського вокзалів. Соціальні працівники проводять щоденну дезінфекцію цих пунктів.

      Загалом у столиці України зафіксовано вже 267 випадків зараження COVID-19. За цим показником Київ випереджає всі інші регіони країни. Зауважимо, що вже 4 людини померли від коронавірусу в Києві.

      Як правильно мити руки
      Як правильно мити руки? / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Віталій Кличко Новини Києва
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