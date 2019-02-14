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      Де у Львові вулиця-сад: історія житлового комплексу від краківського архітектора

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      У місцевості Персенківка у Львові є вулиця Енергетична, колись вона мала назву над Яром. У 1928-1929 роках за проектом відомого краківського архітектора Вацлава Новаковського, випускника Львівської Політехніки, тут збудували 9 подібних триповерхових будинків з чотирисхильними дахами.

      Ця житлова дільниця отримала назву "Власна стріха".

      Дивіться також: Невідома історія будинку-метелика, або Де міг загинути найвідоміший львівський архітектор

      Будинки "Власної стріхи" по периметру оздоблені клінкерною цеглою. Клінкерне облицювання мають тяги на фасаді, вхідні портали та вікна. Фасади будинків сегментовані красивими карнизами.

      будинки Львів Енергетична
      Сучасний вигляд будинку на вулиці Енергетичній у Львові

      Об'єм будинків розділений на кілька частин. На багатьох фасадах виступають трикутні еркери. Любов до гострих кутів проявляється в міжчассі архітектури ар-деко та функціоналізму (де вже почали плавно скруглювати всі кути).

      Дивлячись на такі трикутні еркери можна одразу здогадатись, що будинок проектували на зламі 20-30 років.

      Фасад членований горизонтальними тягами. Багато де ще зберігся оригінальний тиньк і навіть дах. Власне, ця червона дахівка – посилання до "дворкового стилю" (модерністичний стиль, імітує еклектичні вілли), в якому теж зводили будинки в цей час.

      На кожному будинку присутній орнамент з трикутників та ромбів, чи то у фасаді, столярці вхідних брам чи виконанні балконів. Такі елементи нагадують нам форми ар-деко, власне, його львівського варіанту – кришталкового стилю. В стилістиці ар-деко також виконані вікна – видовженої геометричної форми з сегментованими шибами.

      Кожен будинок має вікна на кут з простінками. Де-не-де збереглись оригінальні решітки для квітів.

      Вся забудова відсунута від червоної лінії. Навколо будинку архітектор запланував цілі сади та палісадники, які розмежовують будинки та відділяють від вулиці.

      Житлова архітектура міжвоєнного модернізму дуже багато значення надавала здоровому способу життя та відпочинку, а також близькості до природи. Людина, живучи в місті, мала свій невеликий сад, а якщо не сад, то хоча б палісадник, невелику зелену зону перед помешканням.

      Інтер'єри сходових кліток дуже прості, проте планування квартир нагадує про увагу до особистого простору в модерністичній архітектурі. Широкі коридори, роздільні кімнати та просторі кухні.

      Я познайомилась з пані, яка проживає в цьому житловому комплексі, і вона провела мене до однієї з сусідніх квартир, яка саме була виставлена на продаж. На жаль, власник квартири не тримав її в належному стані. В помешканні практично не залишилось автентики, хіба що двері між кімнатами та віконна столярка.

      Жінка розповіла, що в міжвоєнний час в цих оселях проживало багато польських військових. Після приходу радянської окупації – з квартир зробили комуналки.

      квартира Енергетична Львів
      Інтер'єр квартири в будинку на вулиці Енергетичній у Львові

      Жили великим колгоспом. Нічого в цих квартирах рідного не залишилось. Більшість – це були новоприбулі... Мало хто цінував чуже майно...

      Розказує про спогади своєї прабабці, яка пам'ятає, що одразу по війні тут біля будинків, якісь військовополонені копали теплотрасу, адже будинок не мав централізованого опалення.

      будинок Енергетична Львів
      Енергетична – вулиця-сад у Львові

      У кожному такому будинку була запроектована своя котельня в підвалі. На даху розміщувалась пральня та сушарня. Зараз з усіх цих приміщень зробили квартири: і де пральня була, і де котельня, навіть в підвалах, каже жінка.

      В блозі використана інформація з "Osiedlia, kamienicy i mieszkania nowoczesnego Lwowa", Julia Bogdanova, "Architektura mieszkaniowa", Jakub Lewicki, книжка "Lwów: Miasto, architektura, modernizm". Pod redakcją Bogdana Cherkesa i Andrzeja Szczerskiego.

      Оригінал: modernism.lviv-online.com

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      Автор: Мирослава Ляхович
      Теги: Публікації Новини Львова Історія Архітектура Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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