Трамп бреше крізь зуби заради власної вигоди, – Обама заступився за Байдена після дебатів
Джерело:Барак Обама
Колишній президент США Барак Обама висловився стосовно дебатів між Дональдом Трампом і Джо Байденом. Обама став на захист нинішнього лідера країни.
Зокрема, 44-й очільник Сполучених Штатів зазначив, що ці перші президентські дебати не вплинули на його думку щодо виборів 2024 року. Про це Барак Обама написав у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, передає 24 Канал.
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Обама став на захист Байдена після дебатів
Колишній президент США наголосив, що погані вечори дебатів трапляються. Екслідер країни наголосив, що знає це з власного досвіду.
Але ці вибори – це вибір між тим, хто все життя боровся за простих людей, і тим, хто дбає лише про себе. Між тим, хто говорить правду, хто відрізнить добро від зла і відверто донесе це американському народу – і тим, хто бреше крізь зуби заради власної вигоди,
– написав Обама.
За словами 44-го президента США ніч дебатів цього не змінила, і саме тому так багато поставлено на карту в листопаді 2024 року, коли безпосередньо відбудуться вибори президента Сполучених Штатів.
Політики Європи були шоковані виступом Байдена на дебатах
- Журналісти The Guardian зазначили, що європейські політики залишилися шокованими невдалим виступом Байдена на дебатах з Трампом. Деякі з них вже почали казати, що треба активізуватися і готуватися до другого переобрання Дональда Трампа президентом США.
- Окрім того, європейські політики закликали демократів переглянути кандидатуру Байдена на виборах. А колишній прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці висловив сумнів щодо шансів президента Джо Байдена перемогти на майбутніх виборах.
- Також політики писали про те, що американську демократію "вбиває геронтократія на наших очах". Тобто система управління, в якій домінують особи, значно старші за основне населення працездатного віку.