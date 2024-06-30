Трамп бреше крізь зуби заради власної вигоди, – Обама заступився за Байдена після дебатів

Колишній президент США Барак Обама висловився стосовно дебатів між Дональдом Трампом і Джо Байденом. Обама став на захист нинішнього лідера країни.

Зокрема, 44-й очільник Сполучених Штатів зазначив, що ці перші президентські дебати не вплинули на його думку щодо виборів 2024 року. Про це Барак Обама написав у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, передає 24 Канал.

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Обама став на захист Байдена після дебатів

Колишній президент США наголосив, що погані вечори дебатів трапляються. Екслідер країни наголосив, що знає це з власного досвіду.

Але ці вибори – це вибір між тим, хто все життя боровся за простих людей, і тим, хто дбає лише про себе. Між тим, хто говорить правду, хто відрізнить добро від зла і відверто донесе це американському народу – і тим, хто бреше крізь зуби заради власної вигоди,

– написав Обама.

За словами 44-го президента США ніч дебатів цього не змінила, і саме тому так багато поставлено на карту в листопаді 2024 року, коли безпосередньо відбудуться вибори президента Сполучених Штатів.

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