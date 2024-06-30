Європейські політики приголомшені невдалим виступом Байдена на дебатах, – The Guardian

Після дебатів між Байденом і Трампом у США чимало європейських політиків залишилися шокованими невдалим виступом американського президента. Дехто навіть закликав демократів переосмислити кандидатуру Байдена на виборах.

Журналісти The Guardian також пишуть, що європейські політики закликали континент активізувати підготовку до можливого переобрання Дональда Трампа як президента Сполучених Штатів.

До теми Обкладинка Time з Байденом і написом "Паніка": аналіз історичних дебатів у США

Як у Європі відреагували на дебати Трампа і Байдена у США

Після перших президентських дебатів на виборах у США голоси відчаю пролунали по всьому європейському політичному спектру. Ці реакції супроводжувалися закликами до посиленої підготовки до можливого другого терміну Дональда Трампа в Білому домі.

Гі Верхофстадт, член Європейського парламенту і колишній прем'єр-міністр Бельгії, висловив стурбованість станом американської демократії, заявивши, що її "вбиває геронтократія на наших очах". Верхофстадт має на увазі систему управління, в якій домінують особи, значно старші за основне населення працездатного віку.

Німецький фахівець з питань зовнішньої політики ХДС Норберт Реттген заявив, що "ця ніч не буде забута".

Демократи повинні переосмислити свій вибір. А Німеччина повинна повним ходом готуватися до невизначеного майбутнього. Якщо ми не візьмемо на себе відповідальність за європейську безпеку зараз, ніхто не візьме,

– написав Реттген.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у своєму коментарі провів історичні паралелі, навівши приклад Марка Аврелія. Сікорський зазначив, що Марк Аврелій був великим імператором, але він зіпсував своє спадкоємство, передавши естафету своєму бездарному синові Коммоду, чиє згубне правління поклало початок занепаду Риму.

Карл Більдт, співголова Європейської ради з міжнародних відносин і колишній прем'єр-міністр Швеції, розкритикував виступ Байдена, заявивши, що він був настільки поганим, що шість опублікованих попереджень його ради щодо зовнішньої політики колишнього президента Трампа "тепер є обов'язковими для читання".

"Переобрання Трампа цілком може підбадьорити популістські праві сили в Європі, щоб ще сильніше перешкоджати спільній політиці та ініціативам ЄС", – сказав Більдт.

Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, член Вільної демократичної партії Німеччини, в інтерв'ю Rheinische Post заявила, що той факт, що така людина, як Трамп, може знову стати президентом через те, що демократи не в змозі виставити проти нього сильного кандидата, стане "історичною трагедією, яку відчує весь світ".

А колишній прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці висловив сумнів щодо шансів президента Джо Байдена перемогти на майбутніх виборах. Ренці визнав почесну службу Байдена Сполученим Штатам, підкресливши, що він не заслуговує на безславний кінець. Однак Ренці стверджував, що "змінити коней – це обов'язок кожного".