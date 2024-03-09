"Не слідує правилам": Навіщо Трамп викликав Байдена на дебати

Дональд Трамп викликав Джо Байдена на дебати перед президентськими виборами, які мають пройти вже у листопаді 2024 року. Якщо дебати відбудуться, шанси перемогти у колишнього очільника США 50/50.

Про це в розмові з 24 Каналом сказав виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн. З іншими опонентами Трамп не пішов би на дебати.

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Яку гру веде Трамп

За словами Епштейна, Трамп перемагав на праймеріз у штатах. Тому йому не було сенсу виходити на дебати, від яких він відмовлявся, з конкурентами такого рівня.

"Він не хотів їм допомагати, бо хто знає – Трамп уже немолодий, він часто помиляється, говорить речі, які є відвертою неправдою, або які здаються божевільними. Навіщо йому треба було дебатувати і брати на себе такий ризик проти людей, які вже програли", – зазначив він.

Але проти Джо Байдена такої гарантії у Трампа немає. Шанси обох кандидатів 50/50.

Трамп себе не зупиняє. Він обманюватиме, говоритиме все, що захоче. А Байден навпаки – більш стриманий, що ми бачимо у його промовах. Він все ж себе якось заспокоює, починає говорити, а потім передумує. У Трампа немає такого ліміту,

– пояснив Епштейн.

Трамп міг вирішити, що в нього є перевага перед Байденом у ймовірних дебатах. Але це буде зрозуміло, якщо вони відбудуться.

"Я не впевнений, що ці дебати відбудуться. Бо там мають бути правила. А ми бачили раніше, що Трамп не слідкує за правилами дебатів, він говоритиме, перебиватиме тоді, коли не можна і так далі. Зараз Трамп робить єдину річ, яку вміє робити – йде в атаку", – додав він.

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