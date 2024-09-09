Камалі Гарріс для успіху на дебатах достатньо буде одного

За трохи більше як місяць участі у президентських перегонах Камала Гарріс досягла багато чого – ліквідувала 5% відставання від республіканського претендента, як у загальнонаціональних опитуваннях, так і в ключових штатах. Вона привчила американського виборця до думки про можливість обрання її президентом США.

Гарріс для перемоги потрібно бути "не гіршою"

Їй не довелося для цього демонструвати якісь виняткові якості, пропонувати суспільству проривні ідеї.

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Просто в ретроспективі виявилося, що поєдинок Дональда Трампа та Джо Байдена був, перш за все, змаганням їхніх антирейтингів. Коли одного з них просто "вивели з хати", автоматично виявилася перевага "ніякої" Гарріс.

Звичайно, такий поворот подій вибив із колії Трампа, який впевнено йшов до перемоги, шанси на яку зростали після кожної появи на публіці безпорадного Байдена. Тепер, щоб повернути позицію лідера, йому треба вигравати призначені на 10 вересня дебати нокаутом як 2 місяці тому. А Гарріс для закріплення свого лідерства достатньо буде лише загального враження "вона була нітрохи не гірша".

Традиційного трампівського хамства для перемоги нокаутом замало. Потрібна серйозна змістовна фактура. Судячи з низки останніх гучних заяв Трампа на тему Близького Сходу, його штаб намацав слабке місце в позиції демократів і озброїв свого кандидата серйозною аргументацією на майбутніх дебатах.

Трамп звинувачує Адміністрацію Байдена фактично у зраді найважливішого союзника США на Близькому Сході. Можна не погоджуватися саме з таким формулюванням, але дуже важко зрозуміти нескінченне шамкання президента, що йде: "Тільки б не було війни", "Найголовніше уникнути ескалації й не допустити регіональної війни".

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Якої чортової ескалації та регіональної війни побоюється формальний лідер Вільного світу, коли імперія Абсолютного Зла (Росія, Іран, КНДР) вже веде проти Вільного світу 4-ту світову війну, намагаючись знищити два героїчні волелюбні народи – Україну та Ізраїль?

Дві рекомендації для пані віцепрезидента

По-перше, їй як претенденту необхідно дистанціюватися від чинного президента. Вона не може протягом ще двох місяців виборчої кампанії відповідати за кожне його нове висловлювання чи рішення. Вона має нагадати й своєму опоненту на дебатах та американським виборцям, що її прізвище – Гарріс, а не Байден.

Їй треба чітко сформулювати свою більш проізраїльську позицію, не оглядаючись, як дідусь Байден, на апологетів "ХАМАСу" серед функціонерів демократичної партії – прогресистів та ісламістів. Гарріс втратить їхні голоси, але набуде більше серед пересічних виборців, 75% яких вимагають більшої підтримки Ізраїлю.

По-друге, погодившись багато в чому з проізраїльським наративом Трампа, вона може і повинна перейти в вирішальну контратаку, справедливо звинувативши того в лицемірстві й жалюгідному і ганебному плазу перед кремлівським серійним вбивцею.

Справді, справедливо критикуючи Байдена за недостатню підтримку Ізраїлю, Трамп одночасно стверджує, що своєю нестримною підтримкою України Байден поставив світ на межу ядерної війни.

Трамп дуже наполегливий і послідовний у своєму агресивному українофобстві. Найближчі до нього люди протягом пів року блокували в Конгресі закон про військову допомогу Україні, поставивши її на межу військової поразки. Найактивніший із цих мерзотників був винагороджений номінацією на посаду віцепрезидента.

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Дебати як можливість для Гарріс показати, хто головний

Позиція істеблішменту республіканської партії та більшості конгресменів-республіканців прямо протилежна. Лідери трьох провідних комітетів Палати запропонували на розгляд Конгресу Proposed Plan for Victory in Ukraine (план перемоги України – 24 Канал).

Курську операцію ЗСУ зустріли в Конгресі США з ентузіазмом. Партійна делегація Конгресу на чолі з сенаторами Гремом та Блументалем відвідала Київ, де вони охарактеризували її як блискучу та історичну Після зустрічі із Володимиром Зеленським вони знали, що переконуватимуть Адміністрацію прийняти настійні побажання президента України:

зняти обмеження на удари американською зброєю вглиб території Росії;

надати Україні додаткові засоби ППО;

передати значну кількість сучасних літаків з екіпажами з натовських пілотів-добровольців.

Зеленський оголосив, що наступного тижня він прибуває до Вашингтона зі своїм планом перемоги й збирається обговорити імплементацію цього плану з Байденом, Гарріс і Трампом. Дебати 10 вересня дають Гарріс чудову можливість наочно продемонструвати не лише президенту України, а всьому світу, хто з трьох адресатів Зеленського сьогодні головний та готовий у фатальні хвилини взяти на себе роль лідера Вільного світу: "Дякую, пане президенте! Я приймаю ваш план. Відтепер це наш план нашої перемоги".

І останнє, але не менш важливе – забезпечити собі перемогу на виборах 5 листопада, переконавши голосувати за неї найбільшу на сьогодні групу виборців, які вагаються або не визначилися, – проукраїнських республіканців.