У мене був не найкращий вечір, – Байден звернувся до донорів своєї кампанії після дебатів
Джерело:Bloomberg
Президент США Джо Байден 29 червня звернувся до донорів своєї кампанії стосовно його виступу на дебатах з Дональдом Трампом. Байден визнав занепокоєння з приводу своїх результатів у дебатах.
Журналісти Bloomberg пишуть, що Байден пояснив свій виступ на дебатах не надто добрим самопочуттям. Однак президент США пообіцяв продовжувати участь у виборах.
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Що сказав Байден донорам кампанії після дебатів
У присутності близько 150 людей у нью-йоркському районі Гемптон Байден наголосив, що не балотувався б, "якби не вірив, що можу перемогти".
Я розумію занепокоєння стосовно дебатів. Я розумію. У мене був не найкращий вечір,
– визнав він.
Один з інвесторів також розповів, що стан Байден, який був на дебатах і на виступі перед донорами його кампанії, "суттєво відрізнявся" у кращу сторону. Інвестор наголосив, що Байден "не ідеальна людина, але той, хто принаймні гідно представлятиме цю країну".
Оскільки Байден випромінював непокору, кілька людей за межами Гемптона тримали плакати із закликами до нього відмовитися від участі у виборах, навіть якщо вони висловлювали йому співчуття.
За словами джерела Bloomberg, про відмову якогось із донорів брати участь у зустрічі з президентом США не повідомлялось.
Після зустрічі з донорами Байден також відвідав приймання у Нью-Джерсі, організоване мером-демократом Філом Мерфі. Під час заходу було успішно зібрано 3,7 мільйона доларів США на передвиборчу кампанію президента.
В окремій заяві у Байдена оголосили, що з моменту дебатів до вечора п'ятниці його кампанія отримала 27 мільйонів доларів США, що має на меті зменшити занепокоєння серед донорів.
Що відомо про занепокоєння донорів кампанії Байдена
- Журналісти The New York Times написали матеріал, у якому зазначили, що група донорів з Кремнієвої долини, серед яких Рон Конвей і Лорен Пауелл Джобс, дзвонили, писали СМС та електронні листи один одному про ситуацію, яку вони описували як "можливу катастрофу" після виступів Байдена на дебатах.
- Донори цікавилися, з ким з оточення Байденів вони можуть зв'язатися, щоб вийти на Джилл Байден, першу леді, яка, своєю чергою, могла б переконати чоловіка не балотуватися. У групових чатах і приватних дискусіях деякі заможні демократи пропонували "втручання", інші сподівалися, що Байден вирішить покинути президентські перегони самостійно.
- Зазначається також, що критика виступу Байдена після дебатів спричинила зміну планів його команди щодо подальшого збору коштів на передвиборчу кампанію. Проте після виступу Байдена частину заходів було скасовано, що дає Трампові ще більшу перевагу, як фінансову, так і репутаційну.