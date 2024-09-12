Це додасть їй балів: завдяки чому Гарріс може наростити підтримку після дебатів із Трампом

Камала Гарріс на дебатах звинуватила Дональда Трампа у продажі мікросхем Китаю. Кандидатка від Демократичної партії намагалась "заходити на територію" свого опонента, що є правильною політтехнологічною стратегією.

Крім цього, Гарріс на дебатах озвучила фразу, через яку, ймовірно, навіть деякі республіканці можуть проголосувати за неї на виборах. Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зауваживши, що кандидатка від демократів значно збільшить підтримку серед своїх виборців.

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Завдяки чому Гарріс може наростити підтримку після дебатів із Трампом

Політолог пояснив, що Трамп стоїть на позиціях антикитайських протистоянь Китаю і весь час це підкреслює. Тому звинувачення Гарріс були достатньо очікуваними.

Їй потрібно заходити на його поле та демонструвати, що Трамп є непослідовний у своїх гучних заявах, своїй нібито рішучості та показувати, що його заяви не відповідають діям.

Зараз кандидатка від демократів заходить на територію республіканців, а Трамп заграє в популістичному полі, відходячи від класичної ідеології республіканців.

Кандидати зараз ведуть дві електоральні битви – між собою та за симпатії своїх виборців, а виборців опонента намагаються маргіналізувати. Звинувачення Гарріс є цьому прикладом.

Гарріс працює з поміркованішою позицією для власних виборців, адже демократи є більш м'якими в зовнішній політиці. При цьому дискредитує позицію Трампа в очах його виборців. Це і є політтехнологічні прийоми,

– зазначив Саакян.

Крім цього, Гарріс відзначилась фразою, що вона "не буде забороняти зброю, до того ж вона сама має зброю". На думку політолога, це однозначно додасть їй балів. Коли про це говорить жінка, то навіть демократам, які проти зброї, це може підіграти частині республіканців.

Я не здивуюсь, якщо найближчим часом ми побачимо, що хтось зі знаних республіканців буде заявляти, що вони вперше в житті готові проголосувати за кандидата від демократів. Я думаю, що це частина політтехнологічного сценарію демократів,

– наголосив Саакян.

Американська соціологія показала, що Гарріс виграла дебати зі значним відривом. За припущенням політолога, кандидатка від демократів незначно підвищить підтримку серед своїх виборців, адже вони побачили те, що хотіли.

На відміну від опонентки, Трамп після дебатів понизив підтримку своїх виборців. Навіть республіканські оглядачі протрактували його виступ, як провал команди, яка його готувала.

Зауважте, політолог, проректор Українського католицького університету, експерт-міжнародник Дмитро Шеренговський вважає, що дебати навряд чи матимуть значний вплив на рейтинг Камали Гарріс. З погляду концентрації на свій електорат Дональд Трамп, на його думку, краще використав ці дебати.