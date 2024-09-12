Залишається в "червоних лініях": якими були заяви Гарріс та Трампа щодо України

У США завершилися дебати між кандидатами у президенти США Камалою Гарріс від демократів і Дональдом Трампом від республіканців. Вони були досить професійними, кожен підготував болючі питання.

Щодо питання України на цих дебатах, Трамп заявив, що він завершив війну за 24 години та нічого не сказав саме про нашу перемогу. Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк, зауваживши, що Гарріс залишається в "червоних лініях" Джо Байдена.

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Якими були заяви Гарріс та Трампа щодо України

За словами політолога, зараз спостерігається набагато спокійніша виборча кампанія, ніж була під час попередніх дебатів. Заяви Гарріс та Трампа здобули професійне русло без "дитячих" перегонів.

Гарріс у незручні моменти намагалась жартувати, Трамп жорстко атакував. Обоє підготували колючі питання,

– зауважив Давидюк.

Щодо війни в Україні, політолог розповів, що Трамп вперто не хотів відповідати на питання щодо цієї теми, що насторожило не лише нашу країну, а й весь світ. Він грав свою гру, план не презентував та заявив, що про мир домовиться за 24 години.

Гарріс ж відреагувала на його слова та заявила, що він цього зробити не зможе, а просто візьме і здасться.

Камала залишається в тих "червоних лініях", де був Байден, хоча залишається перспектива, що вона їх перейде. Трамп ж нічого не хоче казати про нашу перемогу, каже, що поговорить з Зеленським та Путіним і буде мир,

– розповів Давидюк.