Трамп назвав свій виступ на дебатах "найкращим у кар'єрі": аналітики не згодні

У Філадельфії пройшли дебати між Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. Республіканець заявив, що задоволений своїм виступом і очікує на успіх. А ось американські журналісти вважають, що радіти політику зарано.

Протягом 90 хвилин кандидати у президенти відповідали на нагальні питання. Зокрема, висловлювалися щодо війни в Україні.

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Трамп розчарував однопартійців

Після завершення дебатів Трамп заявив, що це були найкращі дебати за свою його політичну кар'єру.

Команда Трампа також з оптимізмом висловилася про виступ свого кандидата, ще до завершення ефіру опублікувавши допис у соцмережах зі словом "Перемога".

Однак американські журналісти вважають, що політик не виправдав сподівань однопартійців і на нього чекає нищівна критика від республіканців.

Так, оглядач MSNBC (американський кабельний канал – 24 Канал) Тім Міллер у соцмережі Х переказав свою розмову із сенатором Ліндсі Гремом. Той назвав виступ Трампа "катастрофою" і закликав звільнити команду, яка готувала його до дебатів.

Також CNN повідомляє, що 63 відсотки зареєстрованих глядачів вважають, що Гарріс перемогла Трампа на дебатах. Серед тих, хто підтримав Гарріс – американська співачка Тейлор Свіфт. У пості в Instagram вона написала: "Я голосую за (Гарріс – 24 Канал), тому що вона бореться за права і тому, що, на мою думку, потрібен воїн, щоб їх відстоювати".

На республіканському Fox News теж визнали програш Трампа.

Раніше республіканець відповів, чи бажає перемоги України у війні.