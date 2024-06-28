У США відбулися дебати Байдена та Трампа: що політики казали про війну в Україні

28 червня у США пройшли передвиборчі дебати кандидатів у президенти. Байден і Трамп – головні конкуренти осінніх змагань – висловили свої позиції на різні теми: економіку, міграцію, заборону абортів, конфлікт у Газі. Не забули вони згадати і за Україну.

Так, Дональд Трамп вкотре запевнив, що у разі його перемоги він завершить війну ще до прийняття присяги. Водночас Байден знову попередив: якщо Путіна не зупинити в Україні, він піде на інші країни Європи.

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Умови Путіна "неприйнятні", але Україна "не виграє"

Виступ Трампа на тему збройного конфлікту в Україні містив кілька тез. По-перше, він звинуватив Байдена, що, мовляв, через брак лідерства у нього, а також вивід американських військ з Афганістану у 2021 році, він заохотив Путіна до нападу на Україну. Трамп заявляв, що за іншого президента США повномасштабної війни не сталося б.

Крім того, політик закинув нинішній адміністрації Білого дому великі витрати на Україну. За його словами, Байден дав Києву 200 мільярдів доларів, або навіть більше.

"Кожного разу, коли Зеленський приїжджає в цю країну, він забирає з собою 60 мільярдів доларів", – наголосив Трамп. Він назвав українського лідера "найбільшим продавцем у світі". Водночас додав, що не критикує його, але вважає, що гроші, які США витрачають на війну, витрачатися не повинні.

Ще один аспект виступу Трампа стосувався так званої "мирної пропозиції" Путіна.

Нагадаємо, що очільник Кремля назвав свої умови для "миру". Серед них – відмова Києва від планів вступити у НАТО і повне виведення українських військ з областей, які Росія записала до своєї конституції. Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Ці пропозиції Путіна Трамп назвав неприйнятними. Водночас зазначив, що Україні ніколи не виграти війни.

Байден завів нас у погану позицію з Україною та Росією. Україна не виграє́ війну. У них закінчуються люди. Це сумно, вони стільки людей втратили... Через дурні рішення Байдена,

– сказав Трамп.

Експрезидент США звинувачував наступника у тому, що той нічого не зробив, аби війна закінчилася.

Що сказав Байден

Своєю чергою промова Байдена базувалася на думці, що перемога України – запорука безпеки Європи. На думку нинішнього президента США, Путін прагне відновити Радянський Союз. Якщо його не зупинити, то нападу зазнають інші країни Європи – Польща, Білорусь, держави НАТО. Байден підкреслив, що очільник Кремля є військовим злочинцем.