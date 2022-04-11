Деблокувати Маріуполь воєнним шляхом зараз неможливо, – Арестович

В Маріуполі зараз дуже складна ситуація – ворог буквально стирає місто з лиця землі. Однак зараз деблокувати його неможливо.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним прокоментував ситуацію з Маріуполем.

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Деблокувати Маріуполь воєнним шляхом зараз неможливо,

– сказав Арестович.

Він пояснив, що наші війська не пройдуть степ під ударами авіації з Ростова та Криму.

"Знімати та полегшувати облогу можна непрямим шляхом", – пояснив радник глави ОП.

Про кроки щодо допомоги Маріуполю

Також Арестович розповів, що зараз робиться для того, аби допомогти Маріуполю:

постачання російських військ переривалося ще під Маріуполем. Все завдяки тому, що навмисне пошкоджували шляхи залізниці Крим – Мелітополь;

завдавали ударів по порту Бердянськ;

у Маріуполь літали наші вертольоти, вивозили поранених та завозили боєприпаси й обладнання.

Довідка. Пізніше один з вертольотів збили, а бійці потрапили в завісу, після чого маршрут став відомим і його вже не вдалося реалізувати.

"Наше командування робить будь-які можливі рухи у Запорізькій області, щоб частина військ, які могли піти на Маріуполь, пішли на фланг у Запорізьку область. Військові роблять все, що можуть", – наголосив Арестович.

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