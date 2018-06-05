19:31
5 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
26°C 14°C
  • середа
    19°C 11°C
  • четвер
    22°C 9°C
  • п'ятниця
    24°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Храми без туалетів. Діти Путіна
Вєсті Кремля
14:51, сьогодні
Вєсті.UA. Мрії Тимошенко. Клоун Царьов
Вєсті.UA
21:32, 4 червня
Куди "Ідріска" витратила мільйони гривень обманутих туристів: розслідування про туроператорів
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Дебютанти УПЛ "Львів", "Десна" і "Полтава" отримали атестати на виступ в елітному дивізіоні

135 Читать новость на русском
Дебютанти УПЛ "Львів", "Десна" і "Полтава" отримали атестати на виступ в елітному дивізіоні
Дебютанти УПЛ "Львів", "Десна" і "Полтава" отримали атестати на виступ в елітному дивізіоні / УПЛ

Українська Прем’єр-Ліга вже укомплектована – новачки елітного футбольного дивізіону "Полтава", "Десна" та ФК "Львів" отримали атестати на виступ в УПЛ.

Про це повідомив офіційний сайт УПЛ.

Читайте також: Назріває скандал: Закарпатська футбольна команда поїхала на чемпіонат для сепаратистів

Львів’яни, які повернулись у прем’єр-лігу, замінивши там рівненський "Верес", вочевидь, проводитимуть домашні матчі на "Арені Львів". Повноцінно вдома у Чернігові почуватиметься і "Десна".

А от Полтава перші три-чотири місяці ділитиме разом із земляками з "Ворскли" стадіон імені Бутовського. За цей час планують привести до ладу інфраструктуру домашньої арени "Полтави" стадіону "Локомотив".

У вівторок, 5 червня, під час Загальних зборів клубів Українська Прем’єр-Ліга відбулося затвердження календаря першого кола І етапу Чемпіонату УПЛ сезону 2018/19 років. Побачити новачків у дії зможемо вже 22 липня, коли відбудеться перший тур нового сезону УПЛ. А напередодні Шахтар і Динамо в Одесі розіграють суперкубок України.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Нова пенсія українців: навіщо, як та коли почнемо накопичувати
сьогодні, 19:02 Нова пенсія українців: навіщо, як та коли почнемо накопичувати
Яніна Ткачук 1294
Голодовка Олега Сенцова: есть ли смысл в одиночку бросать вызов целому государству
сьогодні, 18:00 Голодовка Олега Сенцова: есть ли смысл в одиночку бросать вызов целому государству
Павло Казарін 74
Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна приготувати самостійно
сьогодні, 10:00 Топ-5 освіжаючих напоїв, які можна приготувати самостійно
491
Холодний Яр: історія, яку треба знати, аби перемогти в сьогоднішній війні
сьогодні, 17:03 Холодний Яр: історія, яку треба знати, аби перемогти в сьогоднішній війні
Інститут Просвіти 549
Як плани "МДБ ЛНР" щодо дискредитації ЗСУ провалились
сьогодні, 15:01 Як плани "МДБ ЛНР" щодо дискредитації ЗСУ провалились
Дмитро Снєгирьов 934
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук