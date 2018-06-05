Дебютанти УПЛ "Львів", "Десна" і "Полтава" отримали атестати на виступ в елітному дивізіоні

Українська Прем’єр-Ліга вже укомплектована – новачки елітного футбольного дивізіону "Полтава", "Десна" та ФК "Львів" отримали атестати на виступ в УПЛ.

Про це повідомив офіційний сайт УПЛ.

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Львів’яни, які повернулись у прем’єр-лігу, замінивши там рівненський "Верес", вочевидь, проводитимуть домашні матчі на "Арені Львів". Повноцінно вдома у Чернігові почуватиметься і "Десна".

А от Полтава перші три-чотири місяці ділитиме разом із земляками з "Ворскли" стадіон імені Бутовського. За цей час планують привести до ладу інфраструктуру домашньої арени "Полтави" стадіону "Локомотив".

У вівторок, 5 червня, під час Загальних зборів клубів Українська Прем’єр-Ліга відбулося затвердження календаря першого кола І етапу Чемпіонату УПЛ сезону 2018/19 років. Побачити новачків у дії зможемо вже 22 липня, коли відбудеться перший тур нового сезону УПЛ. А напередодні Шахтар і Динамо в Одесі розіграють суперкубок України.