Дедлайну немає, – Блінкен анонсував продовження евакуації людей з Кабула після 31 серпня

Білий дім не встановлював жодних крайніх дат, після яких не будуть допомагати американцям чи союзникам покинути Афганістан.

У цьому запевнив державний секретар США Ентоні Блінкен. Утім – США дійсно мають намір завершити місію в Афганістані до 31 серпня.

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Блінкен: Евакуацію з Кабула продовжать

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Тоні Блінкен на брифінгу 25 серпня заявив, що американська місія в Афганістані за планом завершиться 31 серпня. А проте чиновники продовжать допомагати охочим виїжджати з Кабула й після цієї дати.

Хочу бути абсолютно зрозумілим: у нашій роботі немає дедлайну щодо допомоги будь-яким громадянам США, які ще залишилися (в Афганістані – 24 канал) і хочуть виїхати, а також і багатьом афганцям, які стояли поруч з нами багато років, і теж хочуть виїхати, але поки не змогли цього зробити. Ми докладатимемо зусиль щодня і після 31 серпня,

– запевнив Блінкен.

Він додав, що таліби взяли на себе публічні та приватні зобов'язання гарантувати безпечний прохід в аеропорт для американців та афганців групи ризику, які хочуть покинути Афганістан.

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Щодо продовження роботи представників США в Афганістані після 31 серпня Блінкен уточнив:

"Ми розробляємо детальні плани того, як зможемо надалі надавати консульську підтримку та полегшувати виїзд тим, хто ще хоче виїхати. Ми зробимо все можливе, щоб їхні очікування виправдалися".

Але Пентагон каже, що охочих ще понад 10 тисяч.