Деескалація щодо України: США і НАТО готові далі говорити з Росією

Сполучені Штати та Альянс заявили про готовність до нових перемовин з Росією. Там вважають необхідним продовження дипломатичного діалогу щодо деескалації агресії у Східній Європі.

Відповідну заяву зробили в Державному департаменті США за підсумками телефонної розмови держсекретаря Ентоні Блінкена та генсека НАТО Єнса Столтенберга.

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НАТО й США готові до нової зустрічі з Росією

Держсекретар Ентоні Блінкен сьогодні (14 січня – 24 канал) провів розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб обговорити подальші кроки після засідання Ради Росія – НАТО 12 січня,

– йдеться у заяві.

США й Альянс готові знову зустрітися з Росією.

У Держдепі наголосили, що і Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО єдині у своєму дипломатичному шляху. Вони закликають Росію вжити негайних заходів щодо деескалації агресії, яку Москва розпочала проти України.

Перемовини НАТО та Росії: що відомо

У Женеві 10 січня пройшли переговори США і Росії щодо "гарантій безпеки".

Країна-агресорка вимагала гарантій, що Україна, а також Грузія, ніколи не будуть в Альянсі. Проте представниця США Венді Шерман наголосила, що закрити двері до НАТО не дозволять.

Уже 12 січня відбулися перемовини Росія – НАТО. Генсекретар Альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що організація не збирається виконувати ультиматум Росії щодо нерозширення Альянсу.

У Кремлі у відповідь заявили, що не бачать сенсу продовжувати відповідні перемовини.

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